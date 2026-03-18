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Información útil

Agroferias del IMA activas este 19 de marzo: ubicaciones confirmadas

El IMA habilita nuevos puntos de agroferias para el 19 de marzo
El IMA habilita nuevos puntos de agroferias para el 19 de marzo | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/03/2026 10:05
A partir de las 8:00 a.m., el IMA se realizarán agroferias en distintos puntos del país con productos de la canasta básica.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este jueves 19 de marzo se llevarán a cabo agroferias en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Puntos de venta de agroferias del jueves 19 de marzo

Para el jueves 19 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa del Pueblo de Llano Sánchez, distrito de Aguadulce.

-Veraguas: Casa Comunal de Los Panames, distrito de San Francisco.

-Panamá Oeste: Casa Cultural de Lidice, distrito de Capira.

-Herrera: Parque Municipal de Pesé, corregimiento de Pesé cabecera.

-Panamá: Parque de Plaza Valencia, en Villa Zaita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos.

-Los Santos: Calle a un costado de la iglesia de Macaracas, en el corregimiento de Macaracas cabecera.

-Bocas del Toro: Parque Cincuentenario, en Isla Colón.

-Comarca Ngäbe Buglé: Junta Comunal de Cerro Puerco, distrito de Müna.

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