Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para este 18 de marzo

Para el miércoles 18 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos:</b> Junta Comunal de Valle Rico, en el distrito de Las Tablas.<b>-Darién: </b>Sede de transporte Metetí-Yaviza, vía Quimba, corregimiento de Metetí.<b>-Panamá Este: </b>Predios del Estadio Lauriano Sánchez, en el corregimiento de Tocumen y en la agencia del IMA en el corregimiento de Chepo cabecera.<b>-Veraguas:</b> Plaza Teresa Urriola de López, en el corregimiento de Montijo cabecera y la Casa Comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.<b>-Colón:</b> Policentro Deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.<b>-Panamá Oeste:</b> Junta Comunal de El Coco, al lado de Centro de Salud Magaly Ruíz, distrito de La Chorrera.<b>-Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Los Anastacios, distrito de Dolega y en el Rancho El Muellero, en San Vicente distrito de Barú.<b>-Herrera:</b> Cancha Comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.