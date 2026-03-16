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Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para este 18 de marzo

El IMA habilita nuevos puntos de agroferias para el 18 de marzo
El IMA habilita nuevos puntos de agroferias para el 18 de marzo IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/03/2026 14:47
A partir de las 8:00 a.m., el IMA se realizarán agroferias en distintos puntos del país con productos de la canasta básica.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este miércoles 18 de marzo se llevarán a cabo agroferias en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Puntos de venta de agroferias del miércoles 18 de marzo

Para el miércoles 18 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Junta Comunal de Valle Rico, en el distrito de Las Tablas.

-Darién: Sede de transporte Metetí-Yaviza, vía Quimba, corregimiento de Metetí.

-Panamá Este: Predios del Estadio Lauriano Sánchez, en el corregimiento de Tocumen y en la agencia del IMA en el corregimiento de Chepo cabecera.

-Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López, en el corregimiento de Montijo cabecera y la Casa Comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.

-Colón: Policentro Deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Junta Comunal de El Coco, al lado de Centro de Salud Magaly Ruíz, distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Los Anastacios, distrito de Dolega y en el Rancho El Muellero, en San Vicente distrito de Barú.

-Herrera: Cancha Comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.

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