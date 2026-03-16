Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para este 18 de marzo

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este miércoles 18 de marzo se llevarán a cabo agroferias en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos

Puntos de venta de agroferias del miércoles 18 de marzo

Para el miércoles 18 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Junta Comunal de Valle Rico, en el distrito de Las Tablas.

-Darién: Sede de transporte Metetí-Yaviza, vía Quimba, corregimiento de Metetí.

-Panamá Este: Predios del Estadio Lauriano Sánchez, en el corregimiento de Tocumen y en la agencia del IMA en el corregimiento de Chepo cabecera.

-Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López, en el corregimiento de Montijo cabecera y la Casa Comunal de Calidonia, en el distrito de Soná.

-Colón: Policentro Deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.

-Panamá Oeste: Junta Comunal de El Coco, al lado de Centro de Salud Magaly Ruíz, distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Los Anastacios, distrito de Dolega y en el Rancho El Muellero, en San Vicente distrito de Barú.

-Herrera: Cancha Comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.