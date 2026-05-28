Teleférico queda sin ofertas por falta de respaldo financiero

El Metro de Panamá declaró desierta la licitación por mejor valor para la concesión administrativa del sistema de teleférico entre los distritos de Panamá y San Miguelito, luego de que no se presentaran propuestas durante el acto de apertura realizado este 28 de mayo de 2026.

El proyecto contemplaba la financiación, estudios y diseños, construcción de obras civiles, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema, además de su operación, mantenimiento y reversión de infraestructura.

Según el acta oficial del proceso, el acto de apertura se realizó a las 11:01 a.m. en el auditorio Ing. Ariel Arjona Quijano, ubicado en el edificio administrativo de Patios y Talleres del Metro de Panamá, en Ancón. El precio de referencia fijado por la entidad ascendía a B/. 278,679,547.00, más el costo estimado de financiamiento.

Aunque el proyecto es considerado una de las principales apuestas de movilidad urbana de la administración gubernamental para el período 2024-2029, el documento oficial dejó constancia de que no se recibió ninguna propuesta dentro del plazo establecido en el pliego de cargos.

Posteriormente, el Metro de Panamá informó que los dos consorcios precalificados que tenían la posibilidad de presentar ofertas decidieron no participar en el proceso.

Se trata del Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; y del Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, integrado por Cointer Concesiones S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.

La entidad explicó que durante los últimos meses desarrolló sesiones de trabajo interinstitucionales, atendió consultas técnicas de los interesados y emitió varias adendas al pliego de cargos para facilitar la participación de las empresas bajo el esquema de concesión administrativa.

Sin embargo, el Metro reconoció que “no ha sido posible la bancarización del proyecto” bajo el modelo planteado, situación que afectó la presentación de ofertas por parte de los grupos precalificados, pese a que ambos contaban con experiencia técnica comprobada en este tipo de sistemas de transporte.

La falta de bancarización implica que los proponentes no lograron asegurar el respaldo financiero requerido para desarrollar el proyecto bajo las condiciones establecidas en la licitación, un factor clave en iniciativas de infraestructura de gran escala.

Ante este escenario, el Metro de Panamá anunció que realizará una revisión integral de las condiciones del proyecto, especialmente en los componentes financieros, la asignación de riesgos y la viabilidad contractual.

La entidad señaló que evaluará, junto con las instituciones competentes, la hoja de ruta más conveniente para continuar impulsando el teleférico, tomando en cuenta las exigencias del sector bancario internacional y las condiciones del mercado financiero.

El proyecto del teleférico fue declarado de interés público mediante la Resolución de Gabinete N.° 78 de 2024, aprobada por el Consejo de Gabinete. En ese momento, el Gobierno argumentó que la iniciativa busca ofrecer una solución de transporte para comunidades de difícil acceso en Panamá y San Miguelito, áreas que actualmente no cuentan con cobertura eficiente de las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ni del sistema Metrobús.

La propuesta surgió tras una solicitud presentada por la Junta de Accionistas del Metro de Panamá, encabezada por su director general, César Pinzón, con base en el artículo 6 de la Ley 5 de 1988, normativa que permite declarar proyectos de interés público para acelerar su ejecución.

El Gobierno sostiene que las características topográficas de varios sectores de San Miguelito y Panamá limitan la eficacia de los medios de transporte convencionales, por lo que el teleférico aparece como una alternativa para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla la construcción de seis estaciones a lo largo de un recorrido aproximado de 6.6 kilómetros entre ambos distritos.

La administración también proyectaba que la fase de construcción tendría una duración aproximada de entre 22 y 24 meses, una vez adjudicado el contrato y culminados los estudios de factibilidad.

Además de mejorar la movilidad urbana, el Metro de Panamá destacó que el sistema tendría un bajo impacto ambiental y permitiría ofrecer un transporte más seguro, eficiente y sostenible para miles de residentes del área metropolitana.

“A través de este proyecto se busca generar un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades beneficiadas”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

Aunque el proceso quedó sin proponentes, el Metro de Panamá no descartó continuar impulsando la iniciativa mediante ajustes al modelo financiero o a las condiciones contractuales.

El proyecto del teleférico forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar el sistema de transporte masivo del país e incorporar soluciones de movilidad alternativas en zonas urbanas de alta densidad poblacional y compleja geografía.