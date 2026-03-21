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Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta del 23 y 24 de marzo

El IMA activa agroferias: revisa los puntos para el 23 y 24 de marzo
El IMA activa agroferias: revisa los puntos para el 23 y 24 de marzo | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/03/2026 14:09
Productos de la canasta básica estarán disponibles desde las 8:00 a.m. en agroferias del IMA la próxima semana.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario de agroferias que se llevarán a cabo el lunes 23 y martes 24 de marzo en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Puntos de venta de agroferias de la próxima semana

Para el lunes 23 y martes 24 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 23 DE MARZO

-Comarca Ngäbe Buglé: Casa Comunal de Hato Chami, distrito de Nole Duima.

MARTES 24 DE MARZO

-Panamá Este: Parque Cañita, distrito de Chepo.

-Darién: Cancha de la Escuela del Real de Santa María, distrito de Pinogana.

-Veraguas: Casa Comunal de Quebrada de Oro, distrito de Soná y en la Casa Comunal de Atalaya, corregimiento de Atalaya cabecera.

-Herrera: Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María.

-Panamá Oeste: Casa local de San José, distrito de San Carlos.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete.

-Coclé: Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá.

-Panamá: Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre.

-Colón: Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres.

-Los Santos: Puerto de Isla Caña, distrito de Tonosí.

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