Machado rechaza acercamiento entre Trump y Delcy; destaca respaldo latinoamericano

María Corina Machado rechazó que exista un distanciamiento internacional hacia su causa, pese a los recientes gestos y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la dirigente chavista Delcy Rodríguez.

Durante una rueda de prensa en Panamá, Machado respondió a las interrogantes sobre los aparentes acercamientos entre Washington y Rodríguez, en medio del complejo escenario político venezolano y de las conversaciones impulsadas por la administración estadounidense para una transición en el país sudamericano.

“Yo creo que el presidente de los Estados Unidos ha sido nítidamente claro que le parece extraordinario que la señora Delcy Rodríguez cumpla sus instrucciones”, afirmó Machado.

Las declaraciones se producen después de varios pronunciamientos públicos de Trump en los que ha destacado la cooperación de Rodríguez con Washington durante el proceso de transición venezolano.

Machado sostuvo que quienes realmente se sienten incómodos con esta situación son los aliados políticos del chavismo, a quienes acusó de priorizar el dinero y el poder por encima de los valores democráticos.

“A quienes no les parece maravilloso es a los aliados de la señora Delcy Rodríguez, quienes están evidenciando cuáles son sus genuinas motivaciones y el grado de lealtad que existe en este tipo de regímenes donde se sacrifican todos los valores por el dinero y el poder”, expresó.

La dirigente opositora aseguró que Venezuela atraviesa simultáneamente dos procesos: el desmantelamiento de estructuras criminales y el surgimiento de una nueva etapa política.

“En este momento lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso muy complejo donde se están desmantelando estructuras criminales mientras se cierra este ciclo de horror, represión y devastación; está emergiendo simultáneamente una nueva era, una nueva nación”, señaló.

Según Machado, esta dualidad explica por qué muchos actores internacionales aún no comprenden completamente la situación venezolana.

“Muchas veces la gente no entiende lo que está pasando en Venezuela, pero así es el nacimiento de una nueva era y por eso requiere este nivel de franqueza y coordinación entre todas las partes”, añadió.

La opositora también defendió su rol como articuladora política en medio del proceso de transición.

“Yo asumo que mi trabajo es tejer, coordinar, incorporar y escuchar a todo el mundo”, dijo.

Frente a las dudas sobre un eventual aislamiento regional, Machado afirmó que mantiene respaldo y reconocimiento de distintos gobiernos latinoamericanos.

“Yo encuentro un enorme apoyo de los países de América Latina”, aseguró, al tiempo que reveló que recientemente conversó con presidentes de la región y participó en actos oficiales de toma de posesión.

“En estos encuentros lo que he tenido es un testimonio de respeto, admiración y afecto”, concluyó.