Machado rechaza acercamiento entre Trump y Delcy; destaca respaldo latinoamericano

<b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b> rechazó que exista un distanciamiento internacional hacia su causa, pese a los recientes gestos y declaraciones del presidente de <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, hacia la dirigente chavista <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>.Durante una rueda de prensa en Panamá, Machado respondió a las interrogantes sobre <b>los aparentes acercamientos entre Washington y Rodríguez, en medio del complejo escenario político venezolano y de las conversaciones impulsadas por la administración estadounidense para una transición en el país sudamericano</b>.<i>'Yo creo que el presidente de los Estados Unidos ha sido nítidamente claro que le parece extraordinario que la señora Delcy Rodríguez cumpla sus instrucciones'</i>, afirmó Machado.Las declaraciones se producen después de varios pronunciamientos públicos de <b>Trump en los que ha destacado la cooperación de Rodríguez con Washington durante el proceso de transición venezolano</b>. Machado sostuvo que <b>quienes realmente se sienten incómodos con esta situación son los aliados políticos del chavismo, a quienes acusó de priorizar el dinero y el poder por encima de los valores democráticos</b>.<i>'A quienes no les parece maravilloso es a los aliados de la señora Delcy Rodríguez, quienes están evidenciando cuáles son sus genuinas motivaciones y el grado de lealtad que existe en este tipo de regímenes donde se sacrifican todos los valores por el dinero y el poder'</i>, expresó.La dirigente opositora aseguró que <b>Venezuela atraviesa simultáneamente dos procesos: el desmantelamiento de estructuras criminales y el surgimiento de una nueva etapa política</b>.<i>'En este momento lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso muy complejo donde se están desmantelando estructuras criminales mientras se cierra este ciclo de horror, represión y devastación; está emergiendo simultáneamente una nueva era, una nueva nación'</i>, señaló.Según Machado, esta dualidad explica por qué muchos actores internacionales aún no comprenden completamente la situación venezolana.<i>'Muchas veces la gente no entiende lo que está pasando en Venezuela, pero así es el nacimiento de una nueva era y por eso requiere este nivel de franqueza y coordinación entre todas las partes'</i>, añadió.La opositora también defendió su rol como articuladora política en medio del proceso de transición.<i>'Yo asumo que mi trabajo es tejer, coordinar, incorporar y escuchar a todo el mundo'</i>, dijo.Frente a las dudas sobre un eventual aislamiento regional, <b>Machado afirmó que mantiene respaldo y reconocimiento de distintos gobiernos latinoamericanos</b>.<i>'Yo encuentro un enorme apoyo de los países de América Latina'</i>, aseguró, al tiempo que reveló que <b>recientemente conversó con presidentes de la región y participó en actos oficiales de toma de posesión</b>.<i>'En estos encuentros lo que he tenido es un testimonio de respeto, admiración y afecto'</i>, concluyó.