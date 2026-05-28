A la espera de auditoría de la mina; piden independencia y visión integral

Luego de más de seis meses de espera, este viernes 29 de mayo se conocerá el informe final de la auditoría integral al proyecto minero Cobre Panamá. Ambientalistas esperan que se trate de una auditoría independiente, y no una recopilación de informes antiguos basados en data suministrada por la minera. Durante el período de ejecución, poco o nada se conoció por parte de la empresa auditora sobre los hallazgos a pesar de informes de avance mensuales.'El equipo auditor se encuentra en la etapa de construcción, trazabilidad y justificación técnica de los potenciales hallazgos identificados durante el desarrollo de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá. Los hallazgos consolidados, junto con su trazabilidad completa de evaluación y análisis, se presentarán en el Tomo 11: Identificación de Hallazgos Observados en la Auditoría Integral Proyecto Mina de Cobre Panamá, del informe final', detalla el último informe de la empresa auditora, que fue divulgado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en su sitio web.La empresa encargada de la auditoría es SGS Panama Control, S.A., a la cual se le adjudicaron 539,791 dólares para este fin. Debe revisar los aspectos legales, laborales y tributarios; evaluar la aplicación de estándares técnicos y operacionales; identificar los riesgos asociados bajo las condiciones actuales del proyecto y sus pasivos ambientales a futuro.Lo que más genera expectativa es la verificación del cumplimiento de 370 compromisos ambientales. De acuerdo al contrato firmado con MiAmbiente, se debió verificar desde la calidad del agua, la fragmentación de hábitats, la efectividad de los equipos de monitoreo geotécnico, el manejo de residuos y descargas al mar en Punta Rincón, entre otros puntos.