Agroferias del IMA: Puntos de venta del miércoles 15 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este miércoles 15 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Lista de agroferias del miércoles 15 de abril

Para el miércoles 15 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: A un costado de Iglesia de El Ejido, distrito de Los Santos.

-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha comunal de Llano Tugrí distrito de Müna.

-Panamá Oeste: Casa local de Buenos Aires, distrito de Chame.

-Chiriquí: Cancha de El Almojábano en el distrito de Dolega.

-Herrera: Casa comunal de La Candelaria en el distrito de Pesé.

-Veraguas: Cancha techada de Llano Catival distrito de Mariato y en los terrenos de la Feria de Soná en el distrito de Soná.

-Bocas del Toro: Barriada 14 de abril en Barranco Adentro en el distrito de Changuinola.

-Panamá: Antigua piquera de buses de Calle 6ta en Don Bosco en el distrito de Panamá.