Agroferias del IMA del martes 26 de mayo: Puntos de venta a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este martes 26 e mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del martes 26 de mayo a nivel nacional

Para el martes 26 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Junta Comunal de El Retiro en el distrito de Antón.

-Panamá: Comunidad de Kuna Nega en el corregimiento de Ancón y en la Cancha de los Libertadores corregimiento de Betania.

-Colón: A un costado de la Junta Comunal de Escobal en el distrito de Chagres.

-Panamá Oeste: Cancha de baloncesto de Villa Carmen en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha comunal de San Pablo Viejo en el distrito de David.

-Panamá Este: Catrigandi y Hihueronal cabecera en Tortí en el distrito de Chepo.

-Herrera: Cancha Municipal de Pesé cabecera en el distrito de Pesé.

-Veraguas: Casa Comunal de El Rincón distrito de Las Palmas y en el parque municipal de La Soledad en Rodrigo Luque en el distrito de Santiago.