Agroferias del IMA del jueves 21 de mayo: Lugares de venta a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 21 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del jueves 21 de mayo a nivel nacional

Para el jueves 21 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa del Pueblo de Natá cabecera en el distrito de Natá.

-Veraguas: Predios de la Escuela El Guabal en Río Luis en el distrito de Santa Fe y en la Junta Comunal de La Mesa cabecera en el distrito de La Mesa.

-Colón: Campo de juego del corregimiento de Salud en el distrito de Chagres.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Rincón en el distrito de Gualaca.

-Panamá: Parque Chanis en el corregimiento de Parque Lefevre en el distrito de Panamá.

-Herrera: Cancha Comunal El Ciruelo en el distrito de Pesé.

Panamá Oeste: Casa local de Claras Abajo en Santa Rosa en el distrito de Capira.

-Comarca Ngäbe Buglé: Casa Comunal de Alto Caña en el distrito de Besikó.

-Los Santos: Parque de La Plaza en La Colorada en el distrito de Los Santos.