Agroferias del IMA del jueves 21 de mayo: Lugares de venta a nivel nacional

Para el jueves 21 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:-Coclé: Casa del Pueblo de Natá cabecera en el distrito de Natá.-Veraguas: Predios de la Escuela El Guabal en Río Luis en el distrito de Santa Fe y en la Junta Comunal de La Mesa cabecera en el distrito de La Mesa.-Colón: Campo de juego del corregimiento de Salud en el distrito de Chagres.-Chiriquí: Cancha Comunal de Rincón en el distrito de Gualaca.-Panamá: Parque Chanis en el corregimiento de Parque Lefevre en el distrito de Panamá.-Herrera: Cancha Comunal El Ciruelo en el distrito de Pesé.Panamá Oeste: Casa local de Claras Abajo en Santa Rosa en el distrito de Capira.-Comarca Ngäbe Buglé: Casa Comunal de Alto Caña en el distrito de Besikó.-Los Santos: Parque de La Plaza en La Colorada en el distrito de Los Santos.