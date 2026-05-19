Publio De Gracia responde a cautelación: “No tengo 16 millones ni en sueño”

La ofensiva patrimonial de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas contra exfuncionarios ya supera los 18 millones de dólares en secuestros y cautelaciones de bienes, cuentas bancarias, vehículos y propiedades. Pero uno de los señalados, el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, salió al paso de las investigaciones y lanzó una defensa frontal.

“No tengo esa propiedad, esa cantidad ni en sueño”, afirmó en conversación con La Estrella de Panamá, luego de que el Tribunal de Cuentas ordenara medidas cautelares hasta por 16.3 millones de dólares en su contra.

La medida se origina en una auditoría de la Contraloría relacionada con la empresa FCC Construcción S.A. y un acuerdo tributario aprobado durante su gestión en la DGI. Según el expediente oficial, las autoridades investigan una presunta afectación patrimonial al Estado derivada de un proceso vinculado a impuestos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015. Se exoneraron $16,3 millones a FCC en concepto de Impuesto Sobre la Renta y Complementario.

Sin embargo, De Gracia sostiene que el caso “no es una exoneración ilegal”, sino un acuerdo de pago extraordinario permitido por una ley aprobada tras la pandemia para incentivar la recaudación fiscal.

“Primero no hay una exoneración, sino que se llegó a un acuerdo de pago”, insistió.

El exfuncionario explicó que la normativa permitió a contribuyentes alcanzar arreglos extraordinarios siempre que desistieran de litigios tributarios y cumplieran requisitos específicos establecidos en la ley.

“Observábamos que no existían méritos o elementos para determinar un pago o alcance distinto. Todo se decidió en estricto derecho”, afirmó.