Publio De Gracia responde a cautelación: “No tengo 16 millones ni en sueño”

La resolución ordena la cautelación de bienes muebles, inmuebles, aeronaves, naves, cuentas bancarias y otros activos que puedan aparecer registrados a su nombre. Pero De Gracia asegura que eso no significa que posea ese tipo de patrimonio.'Aeronaves, naves, ni en Japón he tenido algo así a mi nombre', afirmó.Según explicó, las medidas se redactan de manera amplia para abarcar cualquier activo que eventualmente pudiera existir.'Pareciera que la nota dice que mi patrimonio tiene aeronaves o naves y eso no existe', sostuvo.El exdirector de la DGI reconoció que las autoridades cautelaron cuentas bancarias, su vehículo y algunas propiedades previamente declaradas en sus informes patrimoniales como servidor público.'Todo estaba declarado de manera transparente antes y después de mi cargo', aseguró.<b>'Espero que no sea político'</b>Aunque evitó acusar directamente a sectores políticos, De Gracia admitió que teme que detrás del caso exista algún componente político.'Espero que no sea político', dijo.Recordó que durante su gestión tomó decisiones tributarias que afectaron intereses económicos y que muchas veces tuvo que 'decir que no' a solicitudes de distintos sectores.'Sabemos que muchas veces existen estos elementos. Algunas personas no gustan de mí antes y después del cargo', expresó.Pese a ello, afirmó que continuará colaborando con las investigaciones abiertas en el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas.'Uno como exfuncionario público tiene la obligación de atender a las autoridades y responder', señaló.