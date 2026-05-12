Agroferias del IMA 14 de mayo: Lugares de venta a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 14 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población

Calendario de agroferias del jueves 14 de mayo

Para el jueves 14 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa Local #1 San Miguel Centro en Candelario Ovalle distrito de Penonomé.

-Veraguas: Casa Comunal de Atalaya cabecera en el distrito de Atalaya y en la Junta Comunal de Los Milagros en el distrito de La Mesa.

-Panamá Este: Comunidad de Ipetí Kuna en la Comarca Kuna de Madugandí en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Cancha de San Francisco corregimiento de San Andrés en Bugaba.

-Panamá: El Crisol diagonal al Supermercado Verdadero en José Domingo Espinar en el distrito de San Miguelito.

-Herrera: Casa Comunal de Paris en el distrito de Parita.

Panamá Oeste: Auditorio de Capira en el distrito de Capira.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad Oriente en Piedras Rojas en el distrito de Kankintú y en la Comunidad de Cerro Iglesias en el distrito de Nole Duima.

-Los Santos: Jardín Julia Sireth en Las Palmas en el distrito de Macaracas.