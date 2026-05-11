Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta del miércoles 13 de mayo

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 13 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población

Calendario de agroferias del miércoles 13 de mayo

Para el miércoles 13 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Campo deportivo de San Bartolo en el distrito de La Mesa y en la Cancha techada de El Espino de Santa Rosa en Carlos Santana de Santiago.

-Herrera: Cancha comunal de Llano Bonito en el distrito de Chitré.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Norteño en el distrito de Chiriquí Grande.

-Chiriquí: Colegio de Progreso en el distrito de Barú.

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz en el distrito de Panamá.

-Coclé: Gimnasio del Colegio Rodolfo Chiari en el corregimiento de Aguadulce cabecera.