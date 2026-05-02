Agroferias del IMA 4 y 5 de mayo: lugares, horarios y productos disponibles

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 4 y martes 5 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias de la próxima semana

Para el lunes 4 y martes 5 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 4 DE MAYO

-Coclé: Casa comunal de El Chirú, en el distrito de Antón.

MARTES 5 DE MAYO

-Panamá Este: La Zahína de Madroño en Las Margaritas, distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Quebrada de Loro en el distrito de Mironó.

-Panamá Oeste: Cancha de Bejuco en el distrito de Chame.

-Chiriquí: Cancha comunal de San Pablo Nuevo en el distrito de David.

-Coclé: Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen en Aguadulce.

-Herrera: Cancha Municipal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María.

-Veraguas: Entrada a la Arena de El María en el distrito de Las Palmas y la Capilla de El Peñón distrito de San Francisco.

-Darién: Frente al cementerio de Yaviza en el distrito de Pinogana.

-Panamá: Parque de San Cristóbal en el corregimiento de Río Abajo.