Agroferias del IMA 4 y 5 de mayo: lugares, horarios y productos disponibles

Para el lunes 4 y martes 5 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 4 DE MAYO</b><b>-Coclé:</b> Casa comunal de El Chirú, en el distrito de Antón.<b>MARTES 5 DE MAYO</b><b>-Panamá Este:</b> La Zahína de Madroño en Las Margaritas, distrito de Chepo.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Comunidad de Quebrada de Loro en el distrito de Mironó.<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha de Bejuco en el distrito de Chame.<b>-Chiriquí: </b>Cancha comunal de San Pablo Nuevo en el distrito de David.<b>-Coclé:</b> Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen en Aguadulce.<b>-Herrera: </b>Cancha Municipal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María.<b>-Veraguas:</b> Entrada a la Arena de El María en el distrito de Las Palmas y la Capilla de El Peñón distrito de San Francisco.<b>-Darién: </b>Frente al cementerio de Yaviza en el distrito de Pinogana.<b>-Panamá:</b> Parque de San Cristóbal en el corregimiento de Río Abajo.