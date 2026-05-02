Tecnicos en enfermería exigen plazas de trabajo al Minsa

Técnicos en enfermería aprovecharon las marchas de este primero de mayo para exigir justicia y oportunidades laborales al Ministerio de Salud (Minsa) para decenas de compañeros que hoy se encuentran desempleados.

La movilización fue encabezada por miembros de la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (Anpate), quienes denunciaron el abandono que, aseguran, sufren por parte de las autoridades de salud.

Vielka Rosero, presidenta de Anpate, no se guardó nada y señaló que muchos de estos profesionales arriesgaron sus vidas durante la pandemia de covid-19, pero ahora han sido dejados de lado. “Fuimos héroes en la crisis, pero hoy somos invisibles”, reclamó.

Los manifestantes exigieron al Ministerio de Salud respuestas concretas y acciones urgentes para reinsertar laboralmente a estos trabajadores, advirtiendo que continuarán en pie de lucha hasta ser escuchados.

“Mientras los técnicos en enfermería se encuentran desempleados al mismo tiempo los hospitales reclaman la falta de personal especializado en materia de Salud”, ironizó Rosero.

Rosero también denunció que los técnicos de enfermería están por debajo de la escala salarial en comparación con otros técnicos de la salud que inician labores con un salario de $925 al mes, mientras que los técnicos de enfermería solo devengan $866 al mes.