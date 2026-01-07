Técnicos de enfermería piden mejores salarios y mayor capacitación

En el marco de la conmemoración de sus 65 años de fundación, la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos de Enfermería (ANPATE) hizo un llamado a las autoridades de Salud para que se mejoren las condiciones laborales de sus agremiados, especialmente en materia salarial y de capacitación continua.

Vielka Rosero, presidenta de la ANPATE, señaló que los técnicos de enfermería desempeñan un rol fundamental en el sistema de salud, ya que están al cuidado directo de los pacientes, brindando atención integral que incluye no solo el aspecto físico, sino también el bienestar emocional y mental de los enfermos.

Rosero destacó la necesidad de que el gobierno tome en cuenta a este sector, impulsando jornadas permanentes de capacitación y docencia que les permitan actualizar sus conocimientos y ofrecer una atención de calidad. “Para nosotros la formación continua es clave, porque trabajamos directamente con seres humanos y el conocimiento nunca está de más”, afirmó.

En cuanto al tema salarial, la presidenta de la ANPATE subrayó que los técnicos de enfermería enfrentan una clara desventaja, al ser los únicos técnicos del sector salud que inician con un salario base de 866 dólares mensuales, mientras que en otras ramas técnicas el salario inicial es de 925 dólares.

Esta diferencia, aseguró, no se corresponde con la responsabilidad y carga laboral que asumen. “Necesitamos que se nos tome más en cuenta, porque incluso hay autoridades de Salud que no conocen quiénes son los técnicos de enfermería ni cuál es nuestra labor, a pesar de que somos quienes brindamos atención y cuidados directos a los pacientes”, precisó Rosero.

La ANPATE cumplirá oficialmente 65 años el próximo 21 de junio. Como parte de esta celebración, a lo largo del 2026 la asociación desarrollará una serie de seminarios y capacitaciones a nivel nacional, que ya iniciaron con un curso de primeros auxilios.

Fundada en 1961 con apenas 18 practicantes, la ANPATE cuenta actualmente con cerca de 6,000 miembros en todo el país, en su mayoría mujeres, consolidándose como una de las organizaciones más representativas del personal técnico de enfermería en Panamá.