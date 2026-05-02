Sinaproc confirma hallazgo de un joven sin vida en el área del corredor Sur

Una intensa búsqueda culminó este sábado 2 de mayo con el hallazgo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años de edad, en el área del corredor Sur, debajo de un puente en el sector de Chanis.El <a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a> informó que funcionarios y voluntarios mantenían desde horas antes un operativo de búsqueda en el sector de <b>Veranillo, en San Miguelito, para econtrar al joven.</b>Sin embargo<b>, cerca de las 11:00 a.m., las unidades localizaron el cuerpo sin signos vitales</b>, poniendo fin a la jornada de rastreo.Tras el hallazgo, personal de emergencia permaneció en el área, mientras esperaban la llegada de las autoridades del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.