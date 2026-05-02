Sinaproc confirma hallazgo de un joven sin vida en el área del corredor Sur

Una intensa búsqueda culminó este sábado 2 de mayo con el hallazgo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años de edad, en el área del corredor Sur, debajo de un puente en el sector de Chanis.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que funcionarios y voluntarios mantenían desde horas antes un operativo de búsqueda en el sector de Veranillo, en San Miguelito, para econtrar al joven.

Sin embargo, cerca de las 11:00 a.m., las unidades localizaron el cuerpo sin signos vitales, poniendo fin a la jornada de rastreo.

Tras el hallazgo, personal de emergencia permaneció en el área, mientras esperaban la llegada de las autoridades del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.