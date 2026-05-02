Panamá y Japón evalúan vuelo directo a Tokio

La Autoridad Aeronáutica Civil informó a través de sus redes sociales que recibió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un grupo de ejecutivos de All Nippon Airways (ANA) y personal de The Boeing Company, quienes realizaron una visita técnica para evaluar la viabilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Tokio.

La reunión fue organizada por el equipo de trabajo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. y contó además con la participación de la Cancillería de Panamá, así como personal ejecutivo y técnico de Copa Airlines.

De acuerdo con la entidad, el encuentro forma parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la conectividad aérea entre Panamá y Japón, con miras a una posible operación compartida entre aerolíneas.

La Autoridad Aeronáutica Civil indicó que, bajo el liderazgo de su director general, Rafael Bárcenas, presentó los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico necesarios para concretar esta conexión aérea.

También se destacó el desarrollo del sistema One Stop Security, mecanismo que busca reforzar la seguridad aeroportuaria, optimizar la conectividad del hub panameño y abrir nuevas oportunidades para futuras operaciones.

La entidad señaló que esta iniciativa reafirma el compromiso del país con el crecimiento estratégico del sector aeronáutico y con la consolidación de Panamá como un hub regional de clase mundial.