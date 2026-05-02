Panamá y Japón evalúan vuelo directo a Tokio

<a href="/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil">La Autoridad Aeronáutica Civil</a> informó a través de sus redes sociales que recibió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un grupo de ejecutivos de <b>All Nippon Airways (ANA)</b> y personal de <b>The Boeing Company</b>, quienes realizaron una visita técnica para evaluar la <b>viabilidad de establecer un vuelo directo entre Panamá y Tokio.</b>La reunión fue organizada por el equipo de trabajo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. y contó además con la participación de la Cancillería de Panamá, así como personal ejecutivo y técnico de Copa Airlines.De acuerdo con la entidad, el encuentro forma parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer <b>la conectividad aérea entre Panamá y Japón</b>, con miras a una posible operación compartida entre aerolíneas.La Autoridad Aeronáutica Civil indicó que, bajo el liderazgo de su director general, Rafael Bárcenas, presentó <b>los avances en las negociaciones bilaterales para establecer los derechos de tráfico necesarios para concretar esta conexión aérea.</b>También se destacó el desarrollo del sistema One Stop Security, mecanismo que busca reforzar la seguridad aeroportuaria, optimizar la conectividad del <i>hub</i> panameño y abrir nuevas oportunidades para futuras operaciones.La entidad señaló que esta iniciativa reafirma el compromiso del país con el crecimiento estratégico del sector aeronáutico y con la consolidación de Panamá como un <i>hub</i> regional de clase mundial.