Seis firmas pasan a fase final del rediseño aéreo en Panamá

Panamá avanza hacia una transformación estructural de su sistema aeronáutico con el proceso de rediseño del espacio aéreo nacional, una iniciativa que entra en su etapa clave tras la participación de 11 empresas internacionales interesadas en desarrollar la consultoría técnica del proyecto.

La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lidera este proceso que busca modernizar la gestión del tránsito aéreo en la Región de Información de Vuelo (FIR Panamá MPZL), en respuesta al crecimiento sostenido del tráfico aéreo y a los desafíos operativos del sistema.

De acuerdo con la información oficial del proceso, seis de las 11 compañías participantes avanzaron a la siguiente fase de evaluación, tras cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria internacional. Estas firmas provienen de Centroamérica, Suramérica y Europa, y cuentan con experiencia en proyectos de alta complejidad en espacios aéreos con gran volumen de operaciones.

El proyecto cuenta con un financiamiento no reembolsable de hasta $3 millones, otorgado por CAF, y tiene como objetivo fortalecer la eficiencia, seguridad y capacidad operativa del espacio aéreo panameño. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para consolidar a Panamá como un hub aéreo regional y responder al crecimiento exponencial del sector.

Según el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil, Rafael Ernesto Bárcenas, el sistema aéreo panameño enfrenta una presión creciente debido al aumento de vuelos y pasajeros, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal centro de conexiones del país.

“El crecimiento del sistema aéreo panameño es exponencial y plantea desafíos urgentes en materia de capacidad, eficiencia e infraestructura”, advirtió Bárcenas.

El rediseño del espacio aéreo contempla la implementación del concepto de Navegación Basada en la Performance (PBN), conforme a los lineamientos del Documento 9992 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este enfoque permite optimizar las rutas de vuelo, mejorar la gestión del tráfico aéreo y reducir los tiempos de operación.

La convocatoria, abierta entre octubre y noviembre de 2025, buscó conformar una lista corta de empresas consultoras con capacidades técnicas para ejecutar los estudios y diseños definitivos del espacio aéreo. Entre los requisitos exigidos a las firmas participantes se incluyó experiencia en proyectos similares en entornos con alta densidad de tráfico, el uso de herramientas de simulación avanzada y la capacidad de diseñar procedimientos de vuelo eficientes.

Además, el proceso permite la participación de asociaciones o consorcios internacionales, lo que amplía el alcance técnico y la posibilidad de incorporar mejores prácticas globales en el rediseño del sistema aeronáutico panameño.

El documento de la convocatoria detalla que el plazo estimado para la elaboración de los estudios es de hasta 30 meses, lo que evidencia la complejidad del proyecto y la necesidad de un análisis integral del espacio aéreo nacional.

Este rediseño se enmarca dentro del Programa de Sostenibilidad del Sector de Transporte Aéreo de Panamá (2025-2030), que identifica como prioridades la ampliación de la capacidad operativa, la modernización institucional y la mejora de la eficiencia del sistema aeroportuario.

El programa reconoce que el Aeropuerto Internacional de Tocumen concentra una parte significativa de las operaciones aéreas del país y actúa como eje estratégico de la conectividad regional, al representar cerca del 40% de las conexiones internacionales en la región.

En ese contexto, el rediseño del espacio aéreo no solo busca responder a la demanda actual, sino anticiparse al crecimiento futuro del tráfico aéreo, evitando cuellos de botella operativos, retrasos y pérdidas de conexiones.

El proyecto también se articula con otras inversiones en infraestructura aeroportuaria que impulsa la AAC, como la modernización de aeropuertos regionales y la ampliación de capacidades en terminales aéreas, con el fin de fortalecer la conectividad interna y externa del país.

La fase actual del proceso incluye la revisión de los términos de referencia y la posterior adjudicación del contrato a la empresa seleccionada. En ese contexto, la Autoridad de Aeronáutica Civil y CAF estiman anunciar la empresa ganadora el 5 de mayo de 2026, una vez concluido el período de evaluación de 15 días hábiles iniciado el pasado 15 de abril.

Una vez adjudicado, el proyecto definirá una hoja de ruta para la reorganización del espacio aéreo panameño, con impacto directo en la competitividad del país como centro logístico y de transporte aéreo en América Latina.