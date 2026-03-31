Nuevos controladores aéreos buscan cerrar déficit en Panamá

La <b><a href="/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil">Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC)</a></b> graduó este martes 31 de marzo a <b>25 nuevos controladores de tránsito aéreo</b> de aeródromo, como parte de la promoción 052, en un esfuerzo por <b>reforzar la seguridad operativa y reducir el déficit de personal </b>en el sistema aeronáutico del país.El director general de la entidad, <b>Rafael Bárcenas Chiari</b>, destacó la importancia de esta nueva generación, que iniciará su entrenamiento en torres de control para integrarse progresivamente a las operaciones aéreas.<i>'Hoy se gradúa la clase número 052... Son 25 nuevos controladores y controladoras de tránsito aéreo que estarán iniciando su entrenamiento en las torres de control'</i>, señaló.La graduación marca un hito, ya que durante más de <b>10 años</b> no se realizaban cursos de control de tránsito aéreo en Panamá. Esta promoción forma parte de una convocatoria iniciada en <b>2024</b>, que atrajo a más de <b>2,700 aspirantes</b>, de los cuales solo <b>93</b> fueron seleccionados.