Nuevos controladores aéreos buscan cerrar déficit en Panamá

La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) graduó este martes 31 de marzo a 25 nuevos controladores de tránsito aéreo de aeródromo, como parte de la promoción 052, en un esfuerzo por reforzar la seguridad operativa y reducir el déficit de personal en el sistema aeronáutico del país. El director general de la entidad, Rafael Bárcenas Chiari, destacó la importancia de esta nueva generación, que iniciará su entrenamiento en torres de control para integrarse progresivamente a las operaciones aéreas. “Hoy se gradúa la clase número 052... Son 25 nuevos controladores y controladoras de tránsito aéreo que estarán iniciando su entrenamiento en las torres de control”, señaló. La graduación marca un hito, ya que durante más de 10 años no se realizaban cursos de control de tránsito aéreo en Panamá. Esta promoción forma parte de una convocatoria iniciada en 2024, que atrajo a más de 2,700 aspirantes, de los cuales solo 93 fueron seleccionados.

Déficit y relevo generacional

El país enfrenta un déficit aproximado de 100 controladores aéreos, necesario para alcanzar niveles óptimos de operación. Actualmente, la edad promedio del personal supera los 45 años, con varios profesionales activos por encima de los 60 años de edad. “Esto es importantísimo porque desde hace muchos años, más de 10 años, no se hacían cursos de control de tránsito aéreo”, afirmó Bárcenas. Para atender esta brecha, la AAC proyecta fortalecer su pie de fuerza en los próximos 24 meses mediante nuevas promociones y programas de formación. En los próximos meses se graduará la promoción 053, con 27 controladores de ruta radar. Además, en 2026 ya iniciaron cursos adicionales en febrero, abril y junio, como parte de un plan continuo de capacitación.

Crecimiento del tráfico aéreo presiona el sistema

El aumento de las operaciones aéreas también incide en la necesidad de más personal. Entre 2024 y 2025, Panamá registró más de 1,000 operaciones adicionales, lo que exige mayor capacidad de control y supervisión. “Uno no puede crecer en aeronaves, en número de operaciones... y pensar que no vamos a crecer en recursos humanos”, advirtió. Bárcenas subrayó que el déficit de personal y la fatiga laboral pueden elevar los riesgos operativos, por lo que su reducción es clave para mantener los estándares de seguridad.

Modernización e inversión

Como parte de la estrategia, la AAC ejecuta una inversión de $17.5 millones para modernizar el Centro de Control de Tránsito Aéreo, con el objetivo de mejorar la eficiencia y capacidad operativa del sistema. El funcionario aseguró que el estado de la seguridad aérea en Panamá es “muy bueno”, aunque insistió en la necesidad de acompañar el crecimiento del sector con más recurso humano.

Mayor participación femenina

La graduación también refleja un aumento en la participación de mujeres en la aviación, con una tendencia hacia la paridad en los programas de formación. “Este es un rubro que no distingue de sexo. Cualquiera con las habilidades técnicas puede hacerlo”, indicó. Actualmente, los cursos mantienen una proporción cercana al 50 % entre hombres y mujeres, en línea con la evolución del sector a nivel global.

Reordenamiento del espacio aéreo

En paralelo, Panamá avanza en el rediseño de su espacio aéreo con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Mientras se concreta la contratación, la AAC opera con un diseño implementado hace un año, que ya permite mayor eficiencia. Entre las mejoras se destaca la reducción de recorridos y un uso más equilibrado de las pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que pasó de una distribución de 90 % en una sola pista a un esquema 60/40.

Proyectos regionales