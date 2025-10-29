Tocumen proyecta elevar su capacidad aérea a 65 vuelos por hora

Uno de los pilares para lograr este objetivo es el estudio técnico financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con fondos no reembolsables.Este análisis, que estará listo en aproximadamente un año, proporcionará una hoja de ruta para rediseñar el espacio aéreo panameño y optimizar tanto el tránsito como las operaciones de aterrizaje y despegue.'El espacio aéreo no solo se trata de aterrizar aviones, sino de cómo ingresan, descienden y se integran a las aproximaciones de manera eficiente. Mientras más aeronaves puedas manejar en el mismo espacio, más eficiente es el sistema', señaló Bárcenas.Con su plan de inversión, el Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta un crecimiento anual del 8%.El gerente general de Tocumen indicó que actualmente esperan romper el récord de 19 millones de pasajeros del 2024, estimando que la cifra de 2025 podría alcanzar los 21 millones de pasajeros.Ruiz informó que este 2025 se han incorporado aerolíneas como Condor y Aeroméxico y se ha incrementado la frecuencia de vuelos a Europa.A futuro, dijo, se mantienen conversaciones para la llegada de aerolíneas de Londres y el Medio Oriente (como Qatar y Dubai), y se tiene una expectativa de que Japón comience a volar en un plazo de dos años.