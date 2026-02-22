Panamá busca fortalecer su control aéreo con 67 nuevos controladores

El sistema de control de tránsito aéreo de Panamá se prepara para una renovación significativa con la incorporación de nuevos profesionales formados por la Autoridad de Aviación Civil (AAC), en respuesta al crecimiento sostenido de las operaciones aéreas en el país.

El director general de la AAC, Rafael Ernesto Bárcenas Chiari, informó que el primer grupo de 67 controladores culminará su proceso de formación en marzo, luego de completar las materias teóricas y avanzar a la fase de entrenamiento práctico en escenarios reales de operación. Este contingente representa uno de los grupos más numerosos formados en los últimos años.

A esta promoción se suma un segundo grupo de 31 aspirantes que inició recientemente su preparación, como parte de un plan que contempla 90 nuevos ingresos durante la actual administración. En total, el proceso de reclutamiento incluyó la evaluación de más de 3,000 postulantes, de los cuales fueron seleccionados aproximadamente 143 candidatos entre ambas promociones.

La formación se desarrolla en el Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA) y tiene una duración de dos años en su fase básica. Posteriormente, los aspirantes deben completar entrenamientos especializados y certificaciones específicas para operar en distintas posiciones dentro del sistema de control aéreo.

Según la AAC, esta incorporación permitirá fortalecer la capacidad operativa del país y estabilizar un sistema que en años anteriores enfrentó limitaciones por falta de personal. El refuerzo busca garantizar mayor eficiencia, seguridad y respuesta ante el incremento de vuelos comerciales y privados que registra Panamá como hub regional.

Bárcenas Chiari explicó que los requisitos para ingresar a esta carrera son exigentes. Entre ellos destacan el dominio del inglés técnico —considerado indispensable en la aviación internacional—, ser mayor de edad, contar con bachillerato en Ciencias o Industrial y aprobar pruebas académicas en áreas como geografía y física, además de evaluaciones psicológicas. “El inglés es un requisito inamovible, porque es el idioma universal de la aviación”, reiteró Bárcenas Chiari a este medio. “Con estas promociones tendremos números mucho más completos para garantizar el futuro del control de tránsito aéreo en Panamá”, dijo.

El titular de la AAC también señaló que la institución trabaja en la actualización salarial de los controladores aéreos como parte de una estrategia para retener talento. La licencia que obtienen los profesionales panameños tiene validez internacional, lo que facilita su contratación en otros países con mejores condiciones económicas.

En ese contexto, la entidad busca ofrecer incentivos competitivos que permitan consolidar una carrera atractiva dentro del país y evitar la migración de personal altamente capacitado. La inversión en capital humano, subrayó la AAC, es clave para sostener el crecimiento del sector aeronáutico nacional.

Una vez culminadas las especializaciones y certificaciones correspondientes, los nuevos controladores podrán desempeñarse en torres de control de aeródromos o en el Centro de Control de Área, donde se gestiona el tráfico aéreo mediante sistemas de radar. Su incorporación reforzará la seguridad operacional y contribuirá a que Panamá mantenga estándares internacionales en la gestión del espacio aéreo.