Consultoría para rediseño del espacio aéreo costará $3 millones

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) lanzó la convocatoria para la consultoría destinada al rediseño del espacio aéreo panameño.

“El pliego de cargos para la modernización del espacio aéreo (de Panamá) ya está publicado en el portal de la CAF”, confirmó a La Estrella de Panamá, el capitán Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

Precisó que esta es una inversión con fondos no reembolsables de la CAF, de $3 millones, que le va a dar un buen inicio a la modernización del espacio aéreo panameño.

“Eso debería demorar entre ocho meses y un año. No es un proyecto que es de ya para ya, pero son $3 millones que se van a invertir y eso nos daría las bases sólidas para continuar con el rediseño del espacio aéreo. En un año deberíamos tener resultados más claros”, comentó.

Mientras tanto desde la AAC, dijo Bárcenas, esperan que se concrete el concurso y sea elegida la empresa ganadora que los acompañará en el inicio del rediseño del espacio aéreo, que le permitirá al país aumentar la capacidad de operaciones aéreas por hora, fortaleciendo la eficiencia, seguridad y competitividad del país como hub regional de transporte aéreo.

La empresa consultora ganadora se conocerá “tan pronto se presenten las ofertas y terminen lo que ellos (CAF) tienen administrativamente que cumplir para seleccionar un contratista”.