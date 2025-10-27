Consultoría para rediseño del espacio aéreo costará $3 millones

CAF anunció la apertura de la convocatoria para la Consultoría del Rediseño del Espacio Aéreo de Panamá (FIR Panamá MPZL), un proyecto que se desarrollará bajo el enfoque de Navegación Basada en la Performance (PBN), en coordinación con la AAC.La convocatoria estará abierta del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025 e invita a las empresas consultoras calificadas a presentar su expresión de interés para participar en este proceso de modernización del espacio aéreo panameño, cuyo propósito es mejorar la eficiencia y seguridad del tránsito aéreo en el país. Con la modernización de su espacio aéreo Panamá proyecta aumentar de 35 a 80 operaciones aéreas por hora. Según el portal Informe Aéreo, el proyecto se desarrollará siguiendo un enfoque estructurado conforme al Documento OACI 9992, guía internacional para la implementación del modelo PBN. Este modelo busca optimizar las rutas aéreas, reducir demoras y fortalecer la gestión del tráfico, alineando las operaciones nacionales con los estándares promovidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).Informó además que Panamá ya ha completado estudios de diagnóstico operacional del Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como los diseños conceptuales del Área de Control Terminal (TMA) y del espacio aéreo en ruta, pasos fundamentales dentro del plan de modernización impulsado por la AAC.La información fue destacada por representantes de la AAC, en el marco de la reunión anual de los Centros de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de la Región Sudamericana de la OACI, celebrada este lunes, 27 de octubre, en Panamá.