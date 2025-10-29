Aeropuerto de Tocumen proyecta elevar su capacidad aérea a 65 vuelos por hora

Con su plan de inversión, el <b><a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen</a></b> proyecta un crecimiento anual del 8%.<b>El gerente general de Tocumen indicó que actualmente esperan romper el récord de 19 millones de pasajeros del 2024, estimando que la cifra de 2025 podría alcanzar los 21 millones de pasajeros.</b>Ruiz informó que este 2025 se han incorporado aerolíneas como Condor y Aeroméxico y se ha incrementado la frecuencia de vuelos a Europa. A futuro, dijo, se mantienen conversaciones para la llegada de aerolíneas de Londres y el Medio Oriente (como Qatar y Dubai), y se tiene una expectativa de que Japón comience a volar en un plazo de dos años.