Maduro acusa a Estados Unidos de crear una ‘realidad virtual’ para dominar a Venezuela

Nicolás Maduro afirmó que sectores de poder en Estados Unidos intentan construir una 'realidad virtual' para imponer un modelo de dominación colonial y esclavista sobre el país, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales.Maduro aseguró que Venezuela cuenta con 'la razón histórica, legal y jurídica', respaldo que, según dijo, ha quedado demostrado en debates realizados en el <b>Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas</b>. A ello sumó lo que calificó como un poder superior, al señalar que la nación tiene 'las bendiciones de Jesucristo y el poder de Dios'.<b>'Es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y se la impongan a la Venezuela de [Simón] Bolívar', sostuvo el mandatario, al rechazar cualquier intento externo de influir o intervenir en los asuntos internos del país.</b>En su discurso, Maduro destacó que la resistencia del país se sustenta en un pueblo que —según afirmó— está arraigado en el territorio nacional, presente en comunidades, universidades, fábricas y cuarteles.A su juicio, esa base social ha demostrado capacidad suficiente para conducir al país 'en buen camino, a buen ritmo y en buen tino'.<b>Las declaraciones se producen en medio de las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington, en un contexto marcado por sanciones a Maduro y sus familiares y los bloqueos aéreos y marítimos.</b>Además, se producen luego que se han confirmado más de 30 ataques y destrucciones a las supuestas narcolanchas que zarpan desde Venezuela y que han dejado más de 105 hombres muertos.