Maduro acusa a Estados Unidos de crear una ‘realidad virtual’ para dominar a Venezuela

Nicolás Maduro afirmó que sectores de poder en Estados Unidos intentan construir una “realidad virtual” para imponer un modelo de dominación colonial y esclavista sobre el país, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales.

Maduro aseguró que Venezuela cuenta con “la razón histórica, legal y jurídica”, respaldo que, según dijo, ha quedado demostrado en debates realizados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A ello sumó lo que calificó como un poder superior, al señalar que la nación tiene “las bendiciones de Jesucristo y el poder de Dios”.

“Es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y se la impongan a la Venezuela de [Simón] Bolívar”, sostuvo el mandatario, al rechazar cualquier intento externo de influir o intervenir en los asuntos internos del país.

En su discurso, Maduro destacó que la resistencia del país se sustenta en un pueblo que —según afirmó— está arraigado en el territorio nacional, presente en comunidades, universidades, fábricas y cuarteles.

A su juicio, esa base social ha demostrado capacidad suficiente para conducir al país “en buen camino, a buen ritmo y en buen tino”.

Las declaraciones se producen en medio de las tensiones diplomáticas entre Caracas y Washington, en un contexto marcado por sanciones a Maduro y sus familiares y los bloqueos aéreos y marítimos.

Además, se producen luego que se han confirmado más de 30 ataques y destrucciones a las supuestas narcolanchas que zarpan desde Venezuela y que han dejado más de 105 hombres muertos.