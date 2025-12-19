‘No lo descarto’: Trump deja abierta la opción de una guerra con Venezuela, según ‘NBC’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, en medio del endurecimiento de las medidas de presión contra Nicolás Maduro.

En una entrevista telefónica con NBC News, el mandatario dejó claro que la opción militar “sigue sobre la mesa”.

“No lo descarto, no”, respondió Trump al ser consultado directamente sobre la posibilidad de un conflicto armado con el país sudamericano.

Las declaraciones se producen días después de que Trump ordenara un “bloqueo” a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, como parte de una estrategia para aumentar la presión económica y política sobre Maduro.

Además, Estados Unidos incautó recientemente un petrolero capturado cerca de aguas venezolanas, según confirmó el propio Trump.

De acuerdo con NBC, los ataques en el Caribe y el Pacífico oriental ya ha dejado 28 supuestas narcolanchas destruidas, que han dejado más de 100 personas fallecidas.

Durante la entrevista, Trump evitó pronunciarse de forma categórica sobre si estas acciones podrían escalar hacia una guerra. “No lo hablo”, respondió inicialmente. Sin embargo, al ser presionado, reconoció que el escenario es posible y adelantó que habrá más incautaciones de petroleros.

Al ser consultado sobre un posible cronograma, el mandatario fue tajante: “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”.

Trump también rehusó aclarar si el derrocamiento de Nicolás Maduro es su objetivo final. “Él sabe exactamente lo que quiero”, dijo. “Él lo sabe mejor que nadie”.