Trump otra vez apunta a Venezuela al anunciar posibles ataques terrestres contra cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración se prepara para iniciar ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina, luego de cuatro meses de ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, reveló Deutsche Welle.

Durante su mensaje navideño a las Fuerzas Armadas, Trump aseguró que estas operaciones han tenido un impacto significativo en el combate al narcotráfico, al afirmar que el tráfico de drogas por vía marítima cayó en un 96% gracias a la ofensiva militar estadounidense.

Para la administración de Trump los cárteles Los Soles y el Tren de Aragua, liderado supuestamente por Nicolás Maduro, son considerados organizaciones terroristas extranjeras.

En los ataques de las tropas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental se han destruido más de 30 supuestas narcolanchas y un submarino, en donde han muerto más de 105 personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos provenientes del estado Sucre.

Desde Washington, el periodista David Alandete explicó a Deutsche Welle que, aunque Trump viene anunciando desde septiembre la posibilidad de operaciones terrestres —supuestamente focalizadas en Venezuela—, lo relevante son los movimientos concretos realizados por Estados Unidos en el cierre del año.

Entre ellos, Alandete destacó la intensificación de los ataques contra narcolanchas, que ya suman más de 30 operaciones, así como el bloqueo naval de petroleros, una estrategia que, según la Casa Blanca, se mantiene activa.

Trump incluso afirmó desde Mar-a-Lago, la semana pasada, que ha sostenido conversaciones con petroleras estadounidenses y europeas interesadas en operar en Venezuela una vez salga del poder Maduro.

Alandete también subrayó el despliegue de material militar avanzado en el Caribe, incluyendo puntos estratégicos como Puerto Rico, donde se han trasladado helicópteros Osprey y equipos asociados a operaciones de alto riesgo, similares a los utilizados en la operación que culminó con la captura y muerte de Osama bin Laden.

Según el análisis, estas acciones evidencian que Trump está escalando al máximo la presión contra Maduro, en una estrategia que combina ofensiva militar, bloqueo económico y mensajes políticos directos.