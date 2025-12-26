Trump otra vez apunta a Venezuela al anunciar posibles ataques terrestres contra cárteles

El presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, reiteró que su administración se prepara para <b>iniciar ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina</b>, luego de <b>cuatro meses de ataques contra supuestas narcolanchas</b> en el Caribe y el Pacífico oriental, reveló <b>Deutsche Welle</b>.Durante su <b>mensaje navideño a las Fuerzas Armadas</b>, Trump aseguró que estas operaciones han tenido un impacto significativo en el combate al narcotráfico, al afirmar que el <b>tráfico de drogas por vía marítima cayó en un 96%</b> gracias a la ofensiva militar estadounidense.Para la administración de Trump los cárteles Los Soles y el Tren de Aragua, liderado supuestamente por Nicolás Maduro, son considerados organizaciones terroristas extranjeras.En los ataques de las tropas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental se han destruido más de 30 supuestas narcolanchas y un submarino, en donde han muerto más de 105 personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos provenientes del estado Sucre.Desde Washington, el periodista <b>David Alandete</b> explicó a <b>Deutsche Welle</b> que, aunque Trump viene anunciando desde <b>septiembre</b> la posibilidad de operaciones terrestres —supuestamente focalizadas en <b>Venezuela</b>—, lo relevante son los <b>movimientos concretos</b> realizados por Estados Unidos en el cierre del año.Entre ellos, Alandete destacó la intensificación de los ataques contra narcolanchas, que ya suman <b>más de 30 operaciones</b>, así como el <b>bloqueo naval de petroleros</b>, una estrategia que, según la Casa Blanca, se mantiene activa. Trump incluso afirmó desde <b>Mar-a-Lago, la semana pasada,</b> que ha sostenido conversaciones con <b>petroleras estadounidenses y europeas</b> interesadas en operar en Venezuela una vez salga del poder<b> Maduro</b>.Alandete también subrayó el <b>despliegue de material militar avanzado en el Caribe</b>, incluyendo puntos estratégicos como <b>Puerto Rico</b>, donde se han trasladado <b>helicópteros Osprey</b> y equipos asociados a <b>operaciones de alto riesgo</b>, similares a los utilizados en la operación que culminó con la captura y muerte de <b>Osama bin Laden</b>.Según el análisis, estas acciones evidencian que Trump está <b>escalando al máximo la presión contra Maduro</b>, en una estrategia que combina ofensiva militar, bloqueo económico y mensajes políticos directos.