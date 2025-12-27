Conozca por qué no hay luz en San Francisco y El Cangrejo

Los residentes de San Francisco y El Cangrejo han registrado interrupciones en el suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento programados por la empresa distribuidora Naturgy, los cuales ya habían sido anunciados previamente como parte de su plan de mejoras en la red eléctrica a nivel nacional.

De acuerdo con la información oficial, estos mantenimientos se realizan en diversos corregimientos del país, entre ellos Bella Vista y San Francisco, zonas donde se ubican sectores, como El Cangrejo.

En el caso específico de San Francisco, los trabajos están programados para el 27 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., afectando áreas de la calle 68 Este, entre calle Los Crisantemos y avenida 5 C Sur.

Mientras tanto, en Bella Vista, corregimiento al que pertenece El Cangrejo, las labores también se desarrollan el 27 de diciembre, desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 a.m., en sectores como la calle José Isaac Fábrega, entre la vía Transístmica y la calle Demetrio Herrera Sevillanos, además de comunidades como Las Guacamayas, Los Ruiseñores, Los Colibrís y áreas aledañas.

Naturgy explicó que estas interrupciones responden a trabajos técnicos necesarios para fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más confiable. “Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable”, indicó la empresa, que además ofreció disculpas a los usuarios afectados y agradeció su comprensión.

Estos mantenimientos forman parte de un plan de inversión de 630 millones de dólares que la compañía ejecutará durante los próximos cuatro años, destinados a proyectos de calidad, mantenimiento de la red existente, así como al desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.