Conozca por qué no hay luz en San Francisco y El Cangrejo

Los residentes de San Francisco y El Cangrejo han registrado interrupciones en el suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento programados por la empresa distribuidora <b>Naturgy</b>, los cuales ya habían sido anunciados previamente como parte de su plan de mejoras en la red eléctrica a nivel nacional.De acuerdo con la información oficial, estos mantenimientos se realizan en <b>diversos corregimientos del país</b>, entre ellos <b>Bella Vista y San Francisco</b>, zonas donde se ubican sectores, como El Cangrejo. En el caso específico de <b>San Francisco</b>, los trabajos están programados para el <b>27 de diciembre</b>, en horario de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>, afectando áreas de la <b>calle 68 Este, entre calle Los Crisantemos y avenida 5 C Sur</b>.Mientras tanto, en <b>Bella Vista</b>, corregimiento al que pertenece El Cangrejo, las labores también se desarrollan el <b>27 de diciembre</b>, desde las <b>5:30 a.m. hasta las 11:30 a.m.</b>, en sectores como la <b>calle José Isaac Fábrega, entre la vía Transístmica y la calle Demetrio Herrera Sevillanos</b>, además de comunidades como <b>Las Guacamayas, Los Ruiseñores, Los Colibrís y áreas aledañas</b>.Naturgy explicó que estas interrupciones responden a <b>trabajos técnicos necesarios para fortalecer la infraestructura eléctrica</b>, mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más confiable. '<i>Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable</i>', indicó la empresa, que además ofreció disculpas a los usuarios afectados y agradeció su comprensión.Estos mantenimientos forman parte de un <b>plan de inversión de 630 millones de dólares</b> que la compañía ejecutará durante los <b>próximos cuatro años</b>, destinados a proyectos de calidad, mantenimiento de la red existente, así como al desarrollo de <b>nuevos circuitos y subestaciones</b>.