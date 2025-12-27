Inadeh abrirá preinscripciones desde el 5 de enero con más de 8,500 cursos a nivel nacional

El <b><a href="/tag/-/meta/inadeh-instituto-nacional-de-formacion-profesional">Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh)</a></b> informó que a partir del <b>5 de enero</b> iniciará el proceso de <b>preinscripciones</b> para su oferta formativa, que incluye <b>más de 8,500 cursos</b> a nivel nacional.La entidad detalló que entre los programas disponibles se incorporan <b>nuevas capacitaciones en las áreas de tecnología, logística, turismo y servicios</b>, en respuesta a la demanda del mercado laboral.Las <b>clases iniciarán desde el 12 de enero</b>, y podrán postularse <b>jóvenes a partir de los 16 años</b>, así como <b>adultos y extranjeros</b> que cuenten con <b>cédula E y N</b>.Los cursos se impartirán en <b>25 centros de formación del Inadeh en todo el país</b>, como parte de su estrategia para ampliar el acceso a la capacitación técnica y profesional.