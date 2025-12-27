  1. Inicio
Inadeh abrirá preinscripciones desde el 5 de enero con más de 8,500 cursos a nivel nacional

El Inadeh suma nuevos programas de capacitación para el próximo año
Cedida

Emiliana Tuñón
  • 27/12/2025 09:21
Más de 8,500 cursos estarán disponibles en el Inadeh a partir del 5 de enero.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó que a partir del 5 de enero iniciará el proceso de preinscripciones para su oferta formativa, que incluye más de 8,500 cursos a nivel nacional.

La entidad detalló que entre los programas disponibles se incorporan nuevas capacitaciones en las áreas de tecnología, logística, turismo y servicios, en respuesta a la demanda del mercado laboral.

Las clases iniciarán desde el 12 de enero, y podrán postularse jóvenes a partir de los 16 años, así como adultos y extranjeros que cuenten con cédula E y N.

Los cursos se impartirán en 25 centros de formación del Inadeh en todo el país, como parte de su estrategia para ampliar el acceso a la capacitación técnica y profesional.

El Inadeh incorpora programas en servicios, tecnología, logística y turismo

Las nuevas capacitaciones abarcan áreas clave como logística, tecnología, turismo y servicios, e incluyen cursos como Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria y Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware, entre otros.

La entidad informó que los interesados podrán preinscribirse a través del enlace que se habilitará en el perfil de Instagram del Inadeh, ingresando directamente a su página web, llamando al 538-2300, vía WhatsApp al 6379-1469 o acudiendo a cualquiera de los centros de formación a nivel nacional.

