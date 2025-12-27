Inadeh abrirá preinscripciones desde el 5 de enero con más de 8,500 cursos a nivel nacional

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) informó que a partir del 5 de enero iniciará el proceso de preinscripciones para su oferta formativa, que incluye más de 8,500 cursos a nivel nacional.

La entidad detalló que entre los programas disponibles se incorporan nuevas capacitaciones en las áreas de tecnología, logística, turismo y servicios, en respuesta a la demanda del mercado laboral.

Las clases iniciarán desde el 12 de enero, y podrán postularse jóvenes a partir de los 16 años, así como adultos y extranjeros que cuenten con cédula E y N.

Los cursos se impartirán en 25 centros de formación del Inadeh en todo el país, como parte de su estrategia para ampliar el acceso a la capacitación técnica y profesional.