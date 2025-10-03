  1. Inicio
PANAMÁ

INADEH: Conozca los cursos que ofrece en el último periodo 2025

El INADEH ha iniciado el último periodo de preinscripción de cursos gratuitos del 2025 a nivel nacional.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/10/2025 09:33

Las capacitaciones del INADEH buscan fortalecer las competencias de la población en distintas áreas del mercado laboral.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) ha iniciado el proceso de preinscripción para el último periodo de cursos gratuitos, con el objetivo de capacitar a la población en 28 áreas del mercado laboral.

Estos cursos están diseñados para que las personas amplíen sus conocimientos y habilidades, tanto quienes buscan empleo como quienes desean fortalecer su hoja de vida a través de estudios en esta institución nacional.

Cursos gratuitos del INADEH del último periodo 2025

Entre los más de 1,885 cursos que ofrecerá el INADEH en este último periodo, se incluyen áreas como tecnologías digitales, emprendimiento, construcción, turismo y gastronomía, entre las cuales se destacan:

-Liderazgo

-Seguridad y Salud en los Trabajos Portuarios

-Elementos de la cadena de suministro

-Operaciones de almacenamientos

-Planificación de la demanda

-Seguridad Marítima en aguas Nacionales

-Nomenclatura Náutica

-Análisis de datos Power Bi Básico e intermedio

-Hoja de cálculo básica, intermedio, avanzado

-Manejo y construcción de jardines, entre otros.

Para conocer más sobre la oferta de cursos del INADEH, puede ingresar a su página web. Los programas de formación se impartirán en modalidad presencial y virtual, con horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, con el objetivo de brindar mayores facilidades a los participantes.

