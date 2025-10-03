INADEH: Conozca los cursos que ofrece en el último periodo 2025

El <b><a href="/tag/-/meta/inadeh-instituto-nacional-de-formacion-profesional">Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)</a></b> ha iniciado el proceso de preinscripción para el último periodo de cursos gratuitos, con el objetivo de capacitar a la población en 28 áreas del mercado laboral.<b>Estos cursos están diseñados para que las personas amplíen sus conocimientos y habilidades</b>, tanto quienes buscan empleo como quienes desean fortalecer su hoja de vida a través de estudios en esta institución nacional.