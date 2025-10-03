Postulaciones cerradas: ¿quiénes aspiran a la Secretaría General del PRD?

El <b>Partido Revolucionario Democrático (PRD)</b> cerró oficialmente el periodo de postulaciones para su <b>Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio</b>.Un total de <b>45 aspirantes</b> se postularon para disputar los <b>cinco cargos vacantes</b> en el CEN, luego de la renuncia de Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo Zurdo y Rogelio Paredes.La posición de <b>Segundo Vicepresidente</b> logró la mayor cantidad de postulaciones. A continuación, cómo quedaron las postulaciones para los diversos cargos:Primer Vicepresidente: 10Segundo Vicepresidente: 11Primer Subsecretario: 10Secretario General: 8Sexto Subsecretario: 6<b> ¿Quiénes aspiran a la Secretaría General del PRD?</b>Ocho personas se postularon para el cargo de mayor importancia, el de <b>Secretario General</b>. Estos son: Higinio González, Luis Alberto Castilla, Demetrio <b>Grenal</b>, Pedro Miguel González, Audino Fuentes, Juan De Dios Caballero, Balbina Herrera Araúz y Pablo De Gracia Pinilla.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/balbina-herrera-reemplaza-a-mitchell-doens-para-secretaria-general-del-prd-AC16418228" target="_blank">La candidatura de Balbina Herrera se da luego del desistimiento de Mitchell Doens, quien por salud decidió no participar en este proceso interno del PRD.</a></b>En un comunicado, Doens agradeció a sus copartidarios que impulsaron su candidatura, <b>y</b> aseguró: 'soy un convencido que con la postulación y el triunfo de la Ingeniera Balbina Herrera Aráuz al cargo de la Secretaria General, se da el primer paso en esa dirección, y que junto al Presidente del partido, el diputado Benicio Robinson, garantizarán esos propósitos'.<b> La postulación de Meneses al CEN del PRD</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/bernardo-meneses-exdirector-del-ifarhu-se-postula-al-comite-ejecutivo-nacional-del-prd-MC16414998" target="_blank">Uno de los momentos más sorpresivos fue la postulación de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>, quien figura entre los 10 aspirantes a la posición de <b>Primer Vicepresidente</b>.Actualmente, Meneses se mantiene en el Centro de Detención de Tinajitas y es investigado por la presunta comisión de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.<b>Calendario Electoral del PRD</b>Estas son las fechas claves para este torneo electoral interno del PRD.Del <b>15 al 20 de noviembre</b> se desarrollará la <b>campaña electoral</b>. La <b>veda electoral</b> será del <b>21 al 23 de noviembre</b>. El domingo <b>23 de noviembre</b> serán las elecciones.