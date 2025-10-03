Postulaciones cerradas: ¿quiénes aspiran a la Secretaría General del PRD?

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) cerró oficialmente el periodo de postulaciones para su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) transitorio.

Un total de 45 aspirantes se postularon para disputar los cinco cargos vacantes en el CEN, luego de la renuncia de Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo Zurdo y Rogelio Paredes.

La posición de Segundo Vicepresidente logró la mayor cantidad de postulaciones. A continuación, cómo quedaron las postulaciones para los diversos cargos:

Primer Vicepresidente: 10

Segundo Vicepresidente: 11

Primer Subsecretario: 10

Secretario General: 8

Sexto Subsecretario: 6

¿Quiénes aspiran a la Secretaría General del PRD?

Ocho personas se postularon para el cargo de mayor importancia, el de Secretario General. Estos son: Higinio González, Luis Alberto Castilla, Demetrio Grenal, Pedro Miguel González, Audino Fuentes, Juan De Dios Caballero, Balbina Herrera Araúz y Pablo De Gracia Pinilla.

La candidatura de Balbina Herrera se da luego del desistimiento de Mitchell Doens, quien por salud decidió no participar en este proceso interno del PRD.

En un comunicado, Doens agradeció a sus copartidarios que impulsaron su candidatura, y aseguró: “soy un convencido que con la postulación y el triunfo de la Ingeniera Balbina Herrera Aráuz al cargo de la Secretaria General, se da el primer paso en esa dirección, y que junto al Presidente del partido, el diputado Benicio Robinson, garantizarán esos propósitos”.

La postulación de Meneses al CEN del PRD

Uno de los momentos más sorpresivos fue la postulación de Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), quien figura entre los 10 aspirantes a la posición de Primer Vicepresidente.

Actualmente, Meneses se mantiene en el Centro de Detención de Tinajitas y es investigado por la presunta comisión de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

Calendario Electoral del PRD

Estas son las fechas claves para este torneo electoral interno del PRD.

Del 15 al 20 de noviembre se desarrollará la campaña electoral. La veda electoral será del 21 al 23 de noviembre. El domingo 23 de noviembre serán las elecciones.