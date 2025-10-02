  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Balbina Herrera reemplaza a Mitchell Doens para Secretaría General del PRD

Balbina Herrera durante su postulación para la Secretaría General del PRD.
Balbina Herrera durante su postulación para la Secretaría General del PRD. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Kathyria Caicedo
  • 02/10/2025 18:25
La ausencia de Mitchell Doens durante las postulaciones al Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) llamó la atención, especialmente porque en su reemplazo llegó Herrera.

Culminaba el proceso de postulaciones para la nueva conformación del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y en medio de la fiesta electoral interna, se esperaba la llegada de Mitchell Doens.

A mediados de septiembre, Doens había confirmado a La Estrella de Panamá que correría para el cargo de secretario general del PRD, sin embargo no ocurrió.

¿Por qué Mitchell Doens no se postuló para ocupar la Secretaría General del PRD?

El proceso de postulaciones avanzaba en la sede del colectivo, en Avenida México, pero Doens no aparecía, diversas figuras fueron llegando para presentar su documentación ante los comisionados, entre ellos estuvieron el diputado Raphael Buchanan, el exalcalde capitalino José Luis Fabrega, el diputado Arquesio Arias y Balbina Herrera.

Esta última tras presentar su postulación como secretaria general del PRD, explicó que su gran compañero Mitchell Doens no había “podido participar por serios problemas de salud”.

“De forma colectiva nos ha pedido que asumiera la responsabilidad de ser postulada como secretaria general de este partido”, explicó Herrera rodeada de copartidarios que vitoreaban.

Herrera aseguró que aceptó con humildad, pero con firmeza esta solicitud de Doens y añadió “el PRD es de todos nosotros y nosotros estamos aquí para sumar, no para dividir... es el partido que ha construido historia va a volver a brillar, se puede soñar y los sueños se cumplen cuando hay trabajo colectivo”.

El comunicado de Mitchell Doens sobre su declinación

A través de un comunicado, Mitchell Doens confirmó “el motivo principal de esta decisión obedece exclusivamente a razones de salud, lo cual me obliga a concentrar mis esfuerzos personales, principalmente, en la recuperación plena de mis facultades vitales”.

Asimismo agradeció a sus copartidarios que impulsaron su candidatura, además aseguró: “soy un convencido que con la postulación y el triunfo de la Ingeniera Balbina Herrera Aráuz al cargo de la Secretaria General, se da el primer paso en esa dirección, y que junto al Presidente del partido, el diputado Benicio Robinson, garantizarán esos propósitos”.

Lo Nuevo