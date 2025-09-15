Mitchell Doens alerta intento de ‘desaparecer’ al PRD y confirma aspiración al CEN

A lo interno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se empiezan a mover las fichas por parte de las distintas fuerzas del colectivo, que aspira a reorganizarse tras la catastrófica derrota de las elecciones generales de 2024. Debacle que, a más de un año, todavía les pasa factura.

En ese contexto, ya han surgido nombres y aspiraciones para los nuevos cargos en el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Uno de ellos, el del exministro de Trabajo y veterano histórico en PRD, Mitchell Doens, quien confirmó a La Estrella de Panamá que correrá para el cargo de secretario general.

“Necesitamos una renovación que implique también un cambio de conducta en la política, buscando senderos que realmente nos lleven a ganarnos nuevamente la simpatía y el corazón del pueblo panameño”, señaló Doens. Si bien acepta que el partido sufrió la peor derrota electoral de su historia a nivel presidencial, considera que eso no debe entenderse como el fin del PRD, resaltando que fue el partido más votado en los corregimientos.

En octubre de 2024, el CEN aprobó una renovación anticipada en la que la dirección del partido anunció que pondrían sus cargos a disposición, anticipando una eventual renuncia como se dio en años anteriores tras derrotas electorales; sin embargo, esto no ocurrió, lo que ha generado tensiones a lo interno.

Hasta la fecha han formalizado su renuncia cinco de los diez miembros del CEN. Quedando en el remanente de la actual cúpula, figuras como las del diputado Raúl Pineda y la también diputado y presidente del partido, Benicio Robinson. Por ahora está fijado para el próximo 23 de noviembre como fecha para que los 300 miembros del Directorio Nacional elija a los cargos vacantes del CEN, en medio de procesos legales de algunos sectores del partido que exigen una renovación total de la dirección.

A pesar de estos reclamos, a juicio de Doens “no es el momento” para un cambio de todo el CEN, señalando que esto podría “ahondar” las divisiones en el PRD.

“Hay sectores del país que quieren desaparecer el PRD. Dividir al partido y entrar en discusiones bizantinas por acusaciones sobre la derrota del 2024, eso no ayuda al partido. Yo me opuse a que el directorio renunciara; eso sí, que se llamara a un directorio después, con calma y cuando ya los ánimos estuviesen más tranquilos para hacer la discusión y esa renovación”, remarcó.

Ante la pregunta sobre si ha llegado a algún acuerdo con Robinson, Doens —quien ha sido varias veces miembro del CEN y ya estuvo al frente de la Secretaria General en 2009- confirmó a este medio si ha hablado con Robinson sobre el proceso de reorganización del colectivo, aunque no precisó si mantiene un pacto con este.

“Aquí hay conversaciones con todos los sectores, incluyendo con el del presidente Benicio Robinson; hemos hablado con otras corrientes del PRD. Aquí la idea es empujar hacia adelante y no desgastarnos en guerras intestinas”, señaló.

El dirigente político sostuvo que el colectivo aún mantiene una “base torrijista” y que las crisis socioeconómica del país, sumado a las recientes presiones geopolíticas de Estados Unidos, obligan a “recuperar” el PRD para ser una “opción” en el 2029. “No es solo un trabajo por recuperar el partido de la derrota, sino también ante las amenazas del trumpismo y los problemas nacionales no resueltos”, dijo.