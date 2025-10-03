Panamá lanza ‘solidaridad sur-sur’ con Argentina y OPS para combatir superbacterias

Panamá está fortaleciendo su lucha contra la <b>Resistencia Antimicrobiana (RAM)</b>, conocida como la amenaza de las 'superbacterias', gracias a un proyecto de cooperación Sur-Sur facilitado por la <b>Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)</b> y la asistencia técnica de <b>Argentina</b>.Las actividades de cooperación se llevan a cabo esta semana en el marco del proyecto <b>'Solidaridad Sur-Sur contra las superbacterias'</b>, con el objetivo de mejorar el uso de antibióticos en el ámbito hospitalario.