‘No a la guerra’: Maduro acusa a Estados Unidos de empujar al continente a un conflicto

Nicolás Maduro afirmó que el futuro del hemisferio y del continente americano no puede estar marcado por la guerra, las amenazas militares ni por modelos de dominación colonial o esclavista, al tiempo que reiteró sus críticas a sectores de poder en Estados Unidos, a los que acusa de intentar “fabricar una realidad virtual” para justificar presiones e injerencias contra su país.

“Tenemos que demostrar que el futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar ni el colonialismo ni el esclavismo”, sostuvo Maduro, al asegurar que “el tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del vasallaje y de arrastrarse a las órdenes de los poderes imperiales quedó muy lejos atrás”.

Las declaraciones se producen como antecedente directo de recientes pronunciamientos de Maduro, en los que señaló que desde Estados Unidos se intenta construir una narrativa ficticia —una “realidad virtual”, según sus palabras— para imponer a Venezuela un modelo de dominación colonial con fines de control político y apropiación de recursos naturales.

Durante su discurso, Maduro enfatizó que no existe disposición alguna en los pueblos de la región para someterse a ese tipo de esquemas.

“No hay un solo venezolano que quiera ser esclavo de nadie aquí. Ni hay un solo cubano que quiera ser esclavo de nadie”, afirmó.

Maduro sostuvo que, frente a lo que considera intentos de imposición externa, el camino de los pueblos latinoamericanos debe ser la solidaridad, la unión y la emancipación conjunta. “Nuestro camino es la lucha permanente en todos los escenarios de la construcción de un mundo nuevo y, sobre todo, de un continente”, expresó.