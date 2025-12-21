Tablero geopolítico

Termina el año 2025 con un conflicto bélico en desarrollo, en el Caribe, a 36 años de la invasión militar de Estados Unidos, el 19 de diciembre de 1989.

Venezuela: Hay un conflicto y hay altas probabilidades de que se convierta en una guerra, para atacar el narcoestado del país.

Los principales jerarcas chavistas tienen casos abiertos con la justicia norteamericana, y cuando los capturen como ocurrió con el general Noriega serán llevados a juicio.

En el caso de Noriega, él fue el único enjuiciado. No hubo ningún otro militar o civil capturado y enjuiciado.

En el caso de Venezuela son varios los sindicados: el entorno familiar donde también habría ciudadanos panameños, familias y sus socios, por ser parte del esquema criminal chavista. Sancionados por la OFAC.

Es previsible que el centro financiero panameño sea afectado por las investigaciones en desarrollo.

Colombia: Estados Unidos designa al “Clan del Golfo” como fuerza terrorista. Hay un aumento de las acciones ofensivas con ataques a cuarteles y bases militares y policiales con bajas importantes. El “Clan del Golfo” históricamente controló la frontera de Panamá cuando eran fuerzas paramilitares.

Panamá, frontera con Colombia: El conflicto interno en aumento es un riesgo para nuestra estabilidad interna por el incremento de las pandillas criollas que controlan provincias, puertos y zonas importantes.

A Panamá y su centro financiero los alcanzarán como consecuencia de la crisis en el Caribe. Las investigaciones en Estados Unidos, de nacionales panameños (que no pueden ser extraditados) involucrados directamente con el régimen chavista.

Cuba: Su pueblo vive una crisis multidimensional. El cubano de a pie sufre carencias básicas, su calidad de vida está en continuo deterioro. Cuba sufrirá el impacto directo cuando el régimen chavista desaparezca o continúe aislado.

Estados Unidos en el 2026 entra en una fase de dominación del hemisferio occidental, empleando su poder militar y naval. El poder aéreo ha instalado bases con aviones de guerra en República Dominicana; Ecuador, en la base de Manta; en Trinidad y Tobago; y en Guyana. El poder naval está desplegado en las principales rutas de navegación comercial, aplicando un control y bloqueo en el Caribe. Las potencias de China y Rusia no mantienen presencia militar en el mar Caribe. Rusia solo con mercenarios.

El Canal de Panamá, espacio vital, forma parte de ese concepto del tablero político.