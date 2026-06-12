Caen Facebook, WhatsApp e Instagram: usuarios reportan falla global de Meta

Millones de usuarios de <b><a href="/tag/-/meta/facebook">Facebook</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/whatsapp">WhatsApp</a></b> e <b><a href="/tag/-/meta/instagram">Instagram</a></b> reportaron este viernes 12 de junio una caída generalizada de los servicios pertenecientes a la multinacional <b>Meta</b>.La plataforma <b>DownDetector</b>, especializada en monitorear y visibilizar en tiempo real incidencias en servicios de internet, registró un aumento significativo de reportes por parte de usuarios alrededor de las 9:00 a.m. (hora de Panamá), quienes informaron problemas para acceder a las distintas plataformas.Hasta el momento, <b>Meta</b> no ha ofrecido una explicación detallada sobre el origen de la falla, cuyo alcance parece ser global, ya que los reportes provienen de distintas regiones del mundo, incluyendo América, Europa, Asia y Medio Oriente.Sin embargo, el portavoz de Meta, <b>Andy Stone</b>, señaló a través de la red social X que la compañía está al tanto de la situación.'Somos conscientes de que algunos usuarios están experimentando problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando para resolverlo', escribió.En el caso de <b>Facebook</b>, los usuarios reportan dificultades para iniciar sesión y navegar dentro de la aplicación. Por su parte, en <b>Instagram</b>, numerosos afectados indican que la aplicación móvil no logra abrirse correctamente.En cuanto a <b>WhatsApp</b>, los principales inconvenientes se concentran en <b>WhatsApp Web</b>, cuya versión para computadoras presenta problemas de acceso para miles de usuarios.