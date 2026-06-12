Caen Facebook, WhatsApp e Instagram: usuarios reportan falla global de Meta

Millones de usuarios de Facebook, WhatsApp e Instagram reportaron este viernes 12 de junio una caída generalizada de los servicios pertenecientes a la multinacional Meta.

La plataforma DownDetector, especializada en monitorear y visibilizar en tiempo real incidencias en servicios de internet, registró un aumento significativo de reportes por parte de usuarios alrededor de las 9:00 a.m. (hora de Panamá), quienes informaron problemas para acceder a las distintas plataformas.

Hasta el momento, Meta no ha ofrecido una explicación detallada sobre el origen de la falla, cuyo alcance parece ser global, ya que los reportes provienen de distintas regiones del mundo, incluyendo América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Sin embargo, el portavoz de Meta, Andy Stone, señaló a través de la red social X que la compañía está al tanto de la situación.

“Somos conscientes de que algunos usuarios están experimentando problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando para resolverlo”, escribió.

En el caso de Facebook, los usuarios reportan dificultades para iniciar sesión y navegar dentro de la aplicación. Por su parte, en Instagram, numerosos afectados indican que la aplicación móvil no logra abrirse correctamente.

En cuanto a WhatsApp, los principales inconvenientes se concentran en WhatsApp Web, cuya versión para computadoras presenta problemas de acceso para miles de usuarios.