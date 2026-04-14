Cielos seguros: Panamá sale de la lista de preocupación de la OACI

Panamá marca un hito en su historia aeronáutica al recuperar plenamente la confianza de la comunidad internacional. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) eliminó oficialmente la alerta de seguridad (SSC) que pesaba sobre el país, según confirmó Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). Este logro pone fin a más de una década de incumplimiento normativo en materia de seguridad aeroportuaria. El éxito de esta gestión se fundamenta en la implementación, desde el 1 de enero de 2025, del sistema One Stop Security (OSS). Este modelo no solo ha permitido que Panamá alcance un cumplimiento del 100% en sus estándares de revisión, sino que ha convertido al país en un referente global, validado por 27 naciones y tomado como modelo técnico por otros centros de conexión en la región.

Un sistema robusto y dinámico

La salida de la lista de preocupación, ratificada en el boletín 2026/9 de la OACI, es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la AAC y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Bárcenas subrayó que el sistema es dinámico y requiere un compromiso a largo plazo: “Esto no significa que, por haber alcanzado el cumplimiento hoy, las futuras administraciones puedan desentenderse. Se trata de un sistema que requiere inspecciones, revisiones y validaciones cada 24 meses por parte de otros países”. El modelo panameño ha despertado un alto interés cultural y técnico en la industria, llevando a la AAC a brindar asistencia técnica a otros países interesados en replicar los manuales y procesos desarrollados en el istmo.

Impacto en el crecimiento nacional