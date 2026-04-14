Cielos seguros: Panamá sale de la lista de preocupación de la OACI

Panamá marca un hito en su historia aeronáutica al recuperar plenamente la confianza de la comunidad internacional. La <b>Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)</b> eliminó oficialmente la alerta de seguridad (SSC) que pesaba sobre el país, según confirmó <b>Rafael Bárcenas Chiari</b>, director general de la <b><a href="/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil">Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)</a></b>. Este logro pone fin a más de una década de incumplimiento normativo en materia de seguridad aeroportuaria.El éxito de esta gestión se fundamenta en la implementación, desde el 1 de enero de 2025, del sistema <b>One Stop Security (OSS)</b>. Este modelo no solo ha permitido que Panamá alcance un cumplimiento del 100% en sus estándares de revisión, sino que ha convertido al país en un referente global, validado por 27 naciones y tomado como modelo técnico por otros centros de conexión en la región.