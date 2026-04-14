Fiscalía inspecciona la CSS por investigación del caso SIPE

La Fiscalía Anticorrupción realizó una serie de diligencias en la Caja de Seguro Social (CSS) como parte de las investigaciones por una presunta comisión de delito contra la administración pública, vinculadas a irregularidades en sistemas informáticos de la institución, especialmente el relacionado al sistema de ingresos y prestaciones económicas.

Las acciones son desarrolladas por la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en conjunto con peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes realizaron una inspección ocular en instalaciones de la CSS, específicamente en la Dirección Nacional de Ingresos.

Durante la diligencia, los fiscales fueron atendidos por personal de Seguridad Informática, Asesoría Legal y un analista del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), quienes ofrecieron detalles sobre el funcionamiento de esta plataforma y el período en el que se habrían registrado las presuntas irregularidades.

Las investigaciones surgen tras la presentación de 65 denuncias por parte del director general de la CSS, Dino Mon, relacionadas con una posible alteración del sistema SIPE y del MAINFRAME, que habría permitido la adjudicación de pensiones o jubilaciones a personas que no cumplían con la cantidad de cuotas requeridas.

Con estas diligencias, el Ministerio Público busca determinar el punto de vulneración de los sistemas, así como identificar a los posibles responsables de los hechos denunciados.

Las inspecciones y recopilación de pruebas continuarán durante toda la semana, como parte del proceso para recabar indicios que permitan esclarecer el caso.

Mon presentói, en enero pasado, las denuncias penales ante el Ministerio Público luego de detectar un esquema fraudulento que involucra la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales, lo que derivó en la aprobación hasta ese momento de 52 pensiones irregulares, con un impacto económico estimado en más de $10 millones.

La CSS informó, en ese momento, que de acuerdo con las investigaciones preliminares internas entre $3 millones y $.4 millones se habían pagado en concepto de pensiones, como resultado de manipulaciones sistemáticas en los sistemas informáticos de la institución.

Mon explico, en ese momento, que los hallazgos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.

La CSS solicitó peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados y de terceros beneficiados, así como la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.