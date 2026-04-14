Presiones en el Tribunal Electoral y ‘ungidos’ en la Asamblea Nacional

Juncá explicó que busca la reelección para “proteger la institucionalidad” del Tribunal Electoral. Destacó los avances tecnológicos alcanzados, particularmente con la cédula, el potencial de usar la cédula como documento de viaje internacional y sus planes de desarrollar el wallet digital para todos los panameños.

Más adelante, al presentarse nueva evidencia, el Tribunal cambió su fallo. Entonces las presiones vinieron por el lado opuesto. “Lo que les quiero decir con esto es que si piensan que van a venir al Tribunal Electoral para hacer amigos, están equivocados”, concluyó.

Inicialmente, el fallo del Tribunal le dio la razón al acusado. “Todos los partidarios de esta persona nos amaron como tribunal. Todos los que estaban del otro lado nos odiaron, incluyendo los medios de comunicación. O sea, hubo presiones de todo tipo. Te llamaban a la casa a tus familiares”, relató Juncá.

Habló específicamente de un caso de fuero electoral, cuando un fiscal decidió abrir un caso contra un candidato para ocupar un cargo dentro de un gobierno local. “El fiscal le abrió el caso porque fulanito le dijo a menganito que cuando iba en un taxi, se encontró unos papeles y que le parecía que eso podía ser una conducta inapropiada de esta persona. O sea, un bochinche. Le abrió una investigación y le iba a levantar el fuero”, contó Juncá. Al indagar un poco se dio cuenta que el querellante era del mismo partido político, en el mismo circuito electoral. “Era obvio lo que estaba sucediendo allí”, afirmó.

Un total de 27 personas aparecen en el listado inicial de aspirantes al cargo de magistrado o magistrado suplente. El propio Juncá aparece en la lista, buscando su reelección. Durante su presentación, el magistrado habló sobre las presiones que ha enfrentado durante el ejercicio del cargo.

La elección del próximo magistrado del Tribunal Electoral, que reemplazará a Alfredo Juncá por los próximos 10 años, entró en una etapa crucial este martes 14 de abril con el proceso de cuestionarios por parte de los diputados miembros de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

El “ungido”

Entre los 14 aspirantes que respondieron preguntas el martes ante la Comisión de Credenciales, la figura que más atrae discusión es Jaime Barroso, exalcalde de Arraiján y actual fiscal de Cuentas.

La diputada Yamireliz Chong le preguntó a quemarropa cuál era su respuesta a las aseveraciones en los pasillos de la Asamblea y fuera de ella que lo calificaban como “el ungido” para el cargo.

“Cuando uno es candidato y tiene los votos, todo el mundo trata de inventar algo para tratar de no ganar con votos sino disminuir la imagen de esa persona”, respondió Barroso. “Para mí es un irrespeto a la Asamblea Nacional que digan que yo soy un ungido porque esto es una decisión del Pleno. Yo he conversado con la mayoría de los diputados, no con todos, el tiempo no da ni a los diputados ni a mí, pero he tratado de conversar con todos. Pero eso de ungido pues yo la verdad ni me siento el ungido ni quiero serlo, sí quiero ser el candidato del Pleno de la Asamblea Legislativa”, añadió.

Su respuesta precipitó una pregunta de seguimiento, preguntándole si ya estaba seguro de tener los votos para ser electo.

“Bueno, yo no he conocido un candidato a algo que sienta que no tiene los votos. Yo siento que yo los tengo. Si yo sintiera que no los tengo créame que retiro mi postulación”, fue la respuesta de Barroso.

El actual fiscal de Cuentas fue miembro del Partido Panameñista hasta 2019. Fuentes consultadas dentro de la Asamblea consideran que es el candidato del actual presidente del Órgano Legislativo, el Panameñista, Jorge Herrera.

Durante la sesión de la Comisión de Credenciales, Barroso se mantuvo en comunicación con varios diputados, y se sentó junto a Luis Eduardo Camacho.

Camacho tomó la oportunidad de hacerle una serie de preguntas a Barroso durante su presentación, especialmente relacionadas a casos de fraude electoral y manipulación política.

”Yo jamás seré cómplice, como usted acaba de decir, de un fraude. Ni para un representante, ni para un alcalde, ni para un legislador, ni para un presidente de la República. Yo no vine aquí para eso. Yo vine aquí para hacer las cosas bien”, aseguró Barroso. Añadió que su garantía es su hoja de vida.

La Comisión de Credenciales tiene 3 días hábiles máximo para el proceso de entrevista. En el primer día se entrevistaron a 14. Además de Juncá y Barroso, estuvieron el administrador de la Autoridad para la Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi; el vicealcalde capitalino, Roberto Ruiz Díaz; y Garrit Genetau Real, director regional de la Contraloría General de la República en Panamá Oeste.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, comunicó por escrito que declinaba a sus aspiraciones.

Se espera que el miércoles termine el proceso de entrevistas, luego del cual la comisión preparará un listado que enviará al pleno de la Asamblea Nacional dónde se hará el proceso de postulación y elección del próximo magistrado.