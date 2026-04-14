Presiones en el Tribunal Electoral y ‘ungidos’ en la Asamblea Nacional

Entre los 14 aspirantes que respondieron preguntas el martes ante la Comisión de Credenciales, la figura que más atrae discusión es Jaime Barroso, exalcalde de Arraiján y actual fiscal de Cuentas.La diputada Yamireliz Chong le preguntó a quemarropa cuál era su respuesta a las aseveraciones en los pasillos de la Asamblea y fuera de ella que lo calificaban como 'el ungido' para el cargo.'Cuando uno es candidato y tiene los votos, todo el mundo trata de inventar algo para tratar de no ganar con votos sino disminuir la imagen de esa persona', respondió Barroso. 'Para mí es un irrespeto a la Asamblea Nacional que digan que yo soy un ungido porque esto es una decisión del Pleno. Yo he conversado con la mayoría de los diputados, no con todos, el tiempo no da ni a los diputados ni a mí, pero he tratado de conversar con todos. Pero eso de ungido pues yo la verdad ni me siento el ungido ni quiero serlo, sí quiero ser el candidato del Pleno de la Asamblea Legislativa', añadió.Su respuesta precipitó una pregunta de seguimiento, preguntándole si ya estaba seguro de tener los votos para ser electo.'Bueno, yo no he conocido un candidato a algo que sienta que no tiene los votos. Yo siento que yo los tengo. Si yo sintiera que no los tengo créame que retiro mi postulación', fue la respuesta de Barroso. El actual fiscal de Cuentas fue miembro del Partido Panameñista hasta 2019. Fuentes consultadas dentro de la Asamblea consideran que es el candidato del actual presidente del Órgano Legislativo, el Panameñista, Jorge Herrera.Durante la sesión de la Comisión de Credenciales, Barroso se mantuvo en comunicación con varios diputados, y se sentó junto a Luis Eduardo Camacho.Camacho tomó la oportunidad de hacerle una serie de preguntas a Barroso durante su presentación, especialmente relacionadas a casos de fraude electoral y manipulación política.'Yo jamás seré cómplice, como usted acaba de decir, de un fraude. Ni para un representante, ni para un alcalde, ni para un legislador, ni para un presidente de la República. Yo no vine aquí para eso. Yo vine aquí para hacer las cosas bien', aseguró Barroso. Añadió que su garantía es su hoja de vida.La Comisión de Credenciales tiene 3 días hábiles máximo para el proceso de entrevista. En el primer día se entrevistaron a 14. Además de Juncá y Barroso, estuvieron el administrador de la Autoridad para la Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi; el vicealcalde capitalino, Roberto Ruiz Díaz; y Garrit Genetau Real, director regional de la Contraloría General de la República en Panamá Oeste.La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, comunicó por escrito que declinaba a sus aspiraciones.Se espera que el miércoles termine el proceso de entrevistas, luego del cual la comisión preparará un listado que enviará al pleno de la Asamblea Nacional dónde se hará el proceso de postulación y elección del próximo magistrado.