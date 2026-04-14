Se mantiene la restricción para equipos pesados en el puente de las Américas

El uso del puente de las Américas continuará restringido para camiones pesados. La medida fue anunciada por las autoridades durante la conferencia de prensa de la Presidencia después del Consejo de Gabinete.

Durante la conferencia también se dio a conocer que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegó a las mismas conclusiones de las entidades gubernamentales panameñas, en el sentido de que el fuego, ocurrido el pasado 6 de abril, no provocó daños severos a la infraestructura del puente.

“No hay signos visibles de daños importantes y se recomienda hacer pruebas de múltiples niveles, más que nada para el mantenimiento del puente, que no tiene nada que ver con el fuego”, dijo Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En cuanto a las estructuras metálicas del puente, “no hay ninguna condición crítica del puente y la corrosión aislada es similar a secciones que no fueron afectadas por el fuego, es decir, propia de la condición del puente”, recalcó.

En cuanto a la losa de rodadura, ambos informes arrojaron que no muestra signos de fallas inmediatas. “Es importante resaltar que los resultados de la evaluación que realizó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos coinciden al 100 % con los resultados del informe realizado por las entidades gubernamentales panameñas”, recalcó Lewis.

Lewis habló de dos conclusiones importantes: la primera, no se encontraron situaciones críticas en cuanto al aspecto estructural del puente, y se mantendrán las restricciones de tráfico para vehículos de 10 toneladas de carga.

Lewis explicó que esas restricciones, que fueron anunciadas la semana pasada, se mantienen para el puente de las Américas; sin embargo, esas medidas se habían tomado en 2009 como consecuencia de una evaluación que se realizó en ese año sobre las condiciones del puente.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre reforzará la vigilancia para que esas restricciones se mantengan, recalcó.

Otra de las recomendaciones es que, a corto plazo, se debe realizar una radiografía de las estructuras de hormigón que estuvieron expuestas al fuego y, a mediano plazo, una radiografía del resto de las columnas, con la finalidad de establecer medidas de mantenimiento de las estructuras de concreto.

Las estructuras de acero serán repintadas a corto plazo y se instalarán extensómetros o medidores de deformación en 28 puntos a lo largo del puente para monitorearlo.