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Europa se desmarca de Trump tras escalada en Medio Oriente

Europa se desmarca de Trump tras escalada en Medio Oriente
| EFE
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Por
Darine Waked
  • 15/04/2026 00:00
Alemania e Italia lideran giro diplomático hacia negociación mientras otras potencias europeas adoptan posturas cautelosas ante tensión regional y posibles diálogos con Teherán

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, varias potencias europeas han comenzado a tomar distancia de la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump, apostando por un enfoque más diplomático frente a Irán. Alemania e Italia encabezan este viraje que evidencia un reacomodo geopolítico dentro de Occidente.

El caso de Alemania resulta clave. Berlín ha priorizado la vía diplomática y ha promovido contactos directos con Teherán como mecanismo para evitar una escalada militar mayor. Aunque mantiene su compromiso con la seguridad occidental, su postura refleja un distanciamiento táctico respecto a Washington: Alemania apuesta por contener el conflicto a través del diálogo y el multilateralismo.

En paralelo, Italia enfrenta un enfriamiento político con la Casa Blanca. La primera ministra Giorgia Meloni, considerada una de las aliadas más cercanas de Trump en Europa, ha marcado distancia en medio de desacuerdos sobre la gestión del conflicto.

A esta tensión se sumaron las recientes declaraciones de Trump sobre el papa León XIV, que generaron incomodidad en Roma y dentro del entorno político italiano. El pronunciamiento fue percibido como una intromisión innecesaria en un momento delicado, profundizando el malestar y evidenciando un deterioro en una relación que hasta hace poco era estratégica.

Este doble frente —diferencias geopolíticas y roces diplomáticos— ha llevado a Italia a adoptar una postura más prudente, priorizando la estabilidad regional y evitando un alineamiento automático con Washington.

Francia, Reino Unido y el equilibrio europeo

Otros actores clave como Francia y el Reino Unido han optado por posiciones intermedias. Ambos mantienen su alianza histórica con Estados Unidos, pero han mostrado cautela frente a una escalada militar de mayor alcance.

París ha reforzado su apuesta por la diplomacia, alineándose con Alemania en la búsqueda de soluciones negociadas. Londres, por su parte, ha limitado su implicación en determinadas fases del conflicto, reflejando una evaluación más prudente de los riesgos y tensiones internas sobre el papel del país en la crisis.

En el sur del continente, España se ha consolidado como la voz más crítica. El gobierno español ha rechazado apoyar operaciones militares y ha insistido en una salida política, generando fricciones directas con la administración Trump.

En conjunto, estas posturas reflejan una Europa que, aunque no rompe con Washington, sí busca mayor margen de maniobra para evitar una escalada con consecuencias económicas, energéticas y de seguridad global.

Trump abre la puerta a diálogo con Irán en 48 horas

En este contexto de tensiones transatlánticas, el propio Donald Trump ha sugerido que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en un plazo de 48 horas, abriendo una posible ventana para la desescalada.

El anuncio introduce un elemento de incertidumbre, pero también de oportunidad. Para Europa, que ha insistido en la negociación como vía principal, una eventual reactivación del diálogo podría validar su enfoque y reducir tensiones con Washington.

No obstante, las diferencias estratégicas persisten. Más que una ruptura total, lo que emerge es un reajuste en la relación transatlántica: Europa busca mayor autonomía en política exterior mientras intenta evitar un quiebre definitivo con su principal aliado.

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