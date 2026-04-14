Europa se desmarca de Trump tras escalada en Medio Oriente

En este contexto de tensiones transatlánticas, el propio Donald Trump ha sugerido que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en un plazo de 48 horas, abriendo una posible ventana para la desescalada.El anuncio introduce un elemento de incertidumbre, pero también de oportunidad. Para Europa, que ha insistido en la negociación como vía principal, una eventual reactivación del diálogo podría validar su enfoque y reducir tensiones con Washington.No obstante, las diferencias estratégicas persisten. Más que una ruptura total, lo que emerge es un reajuste en la relación transatlántica: Europa busca mayor autonomía en política exterior mientras intenta evitar un quiebre definitivo con su principal aliado.