Europa se desmarca de Trump tras escalada en Medio Oriente

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, varias potencias europeas han comenzado a tomar distancia de la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump, apostando por un enfoque más diplomático frente a Irán. Alemania e Italia encabezan este viraje que evidencia un reacomodo geopolítico dentro de Occidente.

El caso de Alemania resulta clave. Berlín ha priorizado la vía diplomática y ha promovido contactos directos con Teherán como mecanismo para evitar una escalada militar mayor. Aunque mantiene su compromiso con la seguridad occidental, su postura refleja un distanciamiento táctico respecto a Washington: Alemania apuesta por contener el conflicto a través del diálogo y el multilateralismo.

En paralelo, Italia enfrenta un enfriamiento político con la Casa Blanca. La primera ministra Giorgia Meloni, considerada una de las aliadas más cercanas de Trump en Europa, ha marcado distancia en medio de desacuerdos sobre la gestión del conflicto.

A esta tensión se sumaron las recientes declaraciones de Trump sobre el papa León XIV, que generaron incomodidad en Roma y dentro del entorno político italiano. El pronunciamiento fue percibido como una intromisión innecesaria en un momento delicado, profundizando el malestar y evidenciando un deterioro en una relación que hasta hace poco era estratégica.

Este doble frente —diferencias geopolíticas y roces diplomáticos— ha llevado a Italia a adoptar una postura más prudente, priorizando la estabilidad regional y evitando un alineamiento automático con Washington.