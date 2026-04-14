Frenazo económico: El FMI baja al 3.1% la expectativa de crecimiento mundial

La estabilidad económica mundial se encuentra en un momento decisivo. Tras haber superado barreras comerciales y una elevada incertidumbre el año pasado, l<b>a guerra ensombrece las perspectivas económicas mundiales y replantea las prioridades de las política. </b><b>'La actividad global se enfrenta ahora a una importante prueba debido al estallido de la guerra en Oriente Medio', afirma el FMI en su informe sobre </b><i><b> las Perspectivas de la Economía Mundial, de abril de 2026.</b></i>Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el supuesto de que el conflicto se mantenga limitado en duración y alcance, <b>'se prevé que el crecimiento global se desacelere hasta el 3.1 % en 2026 y el 3.2 % en 2027'. </b><b>El FMI subrayó que sus pronósticos 'están muy por debajo de los resultados recientes y muy por debajo de los promedios prepandémicos'. </b><b>En su revisión de enero de 2026, el FMI previó que la economía global crecería 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, similares al resultado estimado de 3,3% en 2025 crecimiento.</b>Este panorama se ve agravado por <b>'el aumento de los precios de las materias primas, las mayores expectativas de inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras'</b>, factores que ponen a prueba la reciente capacidad de adaptación de los mercados. El organismo advierte que estas presiones serán particularmente marcadas en las economías emergentes y en desarrollo, donde la elevada deuda pública y la erosión de la credibilidad institucional ya incrementan las vulnerabilidades preexistentes.<b>Riesgos y fragilidad institucional</b>En las actuales perspectivas económicas, los riesgos a la baja predominan de forma clara. El FMI identifica múltiples factores que podrían desestabilizar los mercados financieros.<b>'Un conflicto más prolongado o generalizado, el empeoramiento de la fragmentación geopolítica, una reevaluación de las expectativas sobre la productividad impulsada por la inteligencia artificial o la reanudación de las tensiones comerciales podrían debilitar significativamente el crecimiento'</b>.A este escenario se suma que <b>'el elevado endeudamiento público y la erosión de la credibilidad institucional aumentan aún más las vulnerabilidades'</b>. El organismo subraya que el agotamiento de los márgenes de maniobra en las políticas económicas limita la capacidad de respuesta de los Estados ante nuevas perturbaciones.<b>El peso del gasto en defensa</b>Un punto central del informe es el incremento del gasto en defensa ante las tensiones geopolíticas. El FMI constata que en un auge típico, el gasto en defensa aumenta en aproximadamente <b>2,7 puntos porcentuales del PIB</b> en dos años y medio, financiándose en cerca de dos tercios mediante déficit.Si bien este gasto puede dar un empuje a la actividad a corto plazo, <b>'también incrementa temporalmente la inflación y crea importantes desafíos a mediano plazo'</b>. Las consecuencias fiscales son directas: los déficits empeoran en <b>2,6 puntos porcentuales del PIB</b> y la deuda pública aumenta en aproximadamente <b>7 puntos porcentuales</b> en tres años. Los auges en tiempos de guerra resultan particularmente costosos, pudiendo elevar la deuda hasta <b>14 puntos porcentuales</b> con una caída colateral del gasto social.<b>Cicatrices duraderas de los conflictos</b>El análisis del FMI utiliza datos globales históricos para evaluar las implicaciones de las guerras, concluyendo que estas generan <b>'grandes y persistentes pérdidas de producción en las economías donde se producen los combates —superiores a las de las crisis financieras o los desastres naturales graves—'</b>.Incluso cuando la paz se mantiene, las recuperaciones económicas suelen ser lentas y desiguales. El organismo detalla que el capital y la productividad permanecen estancados, mientras que la reactivación depende principalmente del factor trabajo. Por ello, el informe concluye que <b>'fomentar la adaptabilidad, mantener marcos de políticas creíbles y reforzar la cooperación internacional son esenciales para afrontar la crisis actual y prepararse para futuras perturbaciones en un entorno global cada vez más incierto'</b>.