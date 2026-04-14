Reformas al reglamento interno, una carrera contrarreloj en la Asamblea Nacional

Uno de los grandes pendientes en la Asamblea Nacional son las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional. El proyecto de Ley aprobado en primer debate por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional modifica 29 artículos de la Ley 49 de 1984, 1 artículo de la Ley 143 de 2020 y adiciona 6 nuevos artículos.

Es una amalgama de propuestas provenientes de diversas bancadas legislativas, que ahora deberá pasar al pleno legislativo para su discusión.

Entre los puntos que modifica está el artículo sobre la estructura de personal, estableciendo que el personal permanente, transitorio, de contrato por servicios profesionales o cualquier otra modalidad se publicará en cumplimiento con las normas de transparencia en la página web de la Asamblea Nacional de Diputados.

Transparentar los pagos en el Legislativo se mantiene como una promesa por cumplir.

La presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, ha prometido revisar el pago a suplentes en la Asamblea Nacional. Sin embargo, aún no ha contestado sendos habeas data presentados relacionados con la información de la planilla.

Las modificaciones al reglamento también responden a las críticas populares por presuntas “botellas” en la Asamblea, estableciendo evaluaciones dos veces al año al personal que de no ser aprobadas serían causal de despido.

Además, responsabiliza a los diputados y diputadas de la asistencia del personal nombrado en su despacho.

También se revisan las comisiones legislativas. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos pasaría a ser la Comisión de Comercio, Turismo e Industria.

Entre otras cosas, su función sería regular y fortalecer entidades relacionadas a asuntos mineros, hidrocarburos y energéticos, así como entidades bancarias, financieras y del mercado de valores.

También estaría encargada de promover el “turismo creativo con la digitalización y uso de nuevas tecnologías”.

Un punto de discusión es el artículo referente al orden para revisar los proyectos de ley. Con la modificación, estos serán revisados en orden cronológico en el que fueron presentados.

Además, se adiciona un artículo relacionado al derecho a réplica que afectaría a los diputados. Establece que el diputado no deberá hacer alusión personal de otro diputado, de hacerlo el diputado aludido tendrá derecho a réplica por un tiempo máximo de 5 minutos.