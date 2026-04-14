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Política

Reformas al reglamento interno, una carrera contrarreloj en la Asamblea Nacional

La Comisión de Credenciales aprobó en primer debate las reformas.
La Comisión de Credenciales aprobó en primer debate las reformas.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 15/04/2026 00:00
Las reformas contemplan modificaciones claves en temas de transparencia que afectan al personal contratado por los diputados de la Asamblea Nacional. De no aprobarse antes del 30 de abril, tendrían que esperar al próximo período legislativo en julio

Uno de los grandes pendientes en la Asamblea Nacional son las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional. El proyecto de Ley aprobado en primer debate por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional modifica 29 artículos de la Ley 49 de 1984, 1 artículo de la Ley 143 de 2020 y adiciona 6 nuevos artículos.

Es una amalgama de propuestas provenientes de diversas bancadas legislativas, que ahora deberá pasar al pleno legislativo para su discusión.

Entre los puntos que modifica está el artículo sobre la estructura de personal, estableciendo que el personal permanente, transitorio, de contrato por servicios profesionales o cualquier otra modalidad se publicará en cumplimiento con las normas de transparencia en la página web de la Asamblea Nacional de Diputados.

Transparentar los pagos en el Legislativo se mantiene como una promesa por cumplir.

La presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, ha prometido revisar el pago a suplentes en la Asamblea Nacional. Sin embargo, aún no ha contestado sendos habeas data presentados relacionados con la información de la planilla.

Las modificaciones al reglamento también responden a las críticas populares por presuntas “botellas” en la Asamblea, estableciendo evaluaciones dos veces al año al personal que de no ser aprobadas serían causal de despido.

Además, responsabiliza a los diputados y diputadas de la asistencia del personal nombrado en su despacho.

También se revisan las comisiones legislativas. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos pasaría a ser la Comisión de Comercio, Turismo e Industria.

Entre otras cosas, su función sería regular y fortalecer entidades relacionadas a asuntos mineros, hidrocarburos y energéticos, así como entidades bancarias, financieras y del mercado de valores.

También estaría encargada de promover el “turismo creativo con la digitalización y uso de nuevas tecnologías”.

Un punto de discusión es el artículo referente al orden para revisar los proyectos de ley. Con la modificación, estos serán revisados en orden cronológico en el que fueron presentados.

Además, se adiciona un artículo relacionado al derecho a réplica que afectaría a los diputados. Establece que el diputado no deberá hacer alusión personal de otro diputado, de hacerlo el diputado aludido tendrá derecho a réplica por un tiempo máximo de 5 minutos.

Contrarreloj

“Está pendiente de que se presente ante el pleno y se devuelva el proyecto del reglamento interno de la Asamblea Nacional para poner orden desde la casa, que saldría de la Comisión de Credenciales aprobado en primer debate, con muy pocas modificaciones en base a lo que la bancada pretendía que se lograra en esa reforma del reglamento”, señaló la diputada Janine Prado. Advirtió que el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional termina este 30 de abril. Si no se aprueba en esta ventana de tiempo, habría que esperar 2 meses para el próximo período o estar a la discreción del presidente José Raúl Mulino. “Quedamos a expensas del presidente de la República si hace un llamado o no a sesiones extraordinarias y recordemos que en ese llamado sería sólo para ver el tema al que el presidente tenga bien hacernos ese llamado a sesiones extraordinarias en mayo y junio”, acotó.

Para el diputado Luis Eduardo Camacho, no hay apuro. “Para mí las reformas al reglamento interno, ni fu, ni fa, si se discuten o no, no es algo que me va a quitar el frío o calor. Yo creo que hay temas más importantes para el país, sobre todo aquellos que tienen que ayudar a la reactivación económica. Lo que necesita urgentemente este país es aumentar el empleo formal”, señaló.

Mientras que el diputado Panameñista, José Luis Varela, recordó que hay espacio para modificaciones importantes. “Indiscutiblemente trataremos de impulsar algunas propuestas que nosotros propusimos que no fueron aprobadas en el primer debate. Como por ejemplo, se habla del derecho a réplica, pero ningún ciudadano tiene derecho a réplica cuando un diputado lo insulta en el pleno con barbaridades y mentiras. Yo la propuse y no se aprobó”, relató Varela. “Van a haber temas que tanto mi bancada como otras bancadas van a tratar de impulsar en el segundo debate. Sin embargo, creo que es positivo que haya salido en el primer debate un proyecto consensuado que tiene mejoras”, puntualizó.

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