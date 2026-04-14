Reformas al reglamento interno, una carrera contrarreloj en la Asamblea Nacional

'Está pendiente de que se presente ante el pleno y se devuelva el proyecto del reglamento interno de la Asamblea Nacional para poner orden desde la casa, que saldría de la Comisión de Credenciales aprobado en primer debate, con muy pocas modificaciones en base a lo que la bancada pretendía que se lograra en esa reforma del reglamento', señaló la diputada Janine Prado. Advirtió que el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional termina este 30 de abril. Si no se aprueba en esta ventana de tiempo, habría que esperar 2 meses para el próximo período o estar a la discreción del presidente José Raúl Mulino. 'Quedamos a expensas del presidente de la República si hace un llamado o no a sesiones extraordinarias y recordemos que en ese llamado sería sólo para ver el tema al que el presidente tenga bien hacernos ese llamado a sesiones extraordinarias en mayo y junio', acotó.Para el diputado Luis Eduardo Camacho, no hay apuro. 'Para mí las reformas al reglamento interno, ni fu, ni fa, si se discuten o no, no es algo que me va a quitar el frío o calor. Yo creo que hay temas más importantes para el país, sobre todo aquellos que tienen que ayudar a la reactivación económica. Lo que necesita urgentemente este país es aumentar el empleo formal', señaló.Mientras que el diputado Panameñista, José Luis Varela, recordó que hay espacio para modificaciones importantes. 'Indiscutiblemente trataremos de impulsar algunas propuestas que nosotros propusimos que no fueron aprobadas en el primer debate. Como por ejemplo, se habla del derecho a réplica, pero ningún ciudadano tiene derecho a réplica cuando un diputado lo insulta en el pleno con barbaridades y mentiras. Yo la propuse y no se aprobó', relató Varela. 'Van a haber temas que tanto mi bancada como otras bancadas van a tratar de impulsar en el segundo debate. Sin embargo, creo que es positivo que haya salido en el primer debate un proyecto consensuado que tiene mejoras', puntualizó.