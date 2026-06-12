Minsa CAPSI de Pesé recibe sistema israelí para producir agua potable

El Gobierno de Israel, a través de su representación diplomática en Panamá, entregó una microplanta de purificación de agua al Minsa CAPSI de Pesé, en la provincia de Herrera, como parte de los programas de cooperación bilateral orientados a fortalecer los servicios de salud en el país.

La donación fue realizada por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, junto al presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Panamá–Israel, Manuel Cohen.

El equipo fue recibido por la subdirectora regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Herrera, Yitzel Rodríguez.

La tecnología donada corresponde al sistema NUF Filtration, una solución israelí capaz de convertir agua en potable mediante procesos avanzados de filtración que eliminan patógenos, virus y otros agentes microbiológicos, sin necesidad de utilizar productos químicos ni electricidad.

De acuerdo con las autoridades, esta herramienta permitirá mejorar la atención de pacientes en el Minsa CAPSI de Pesé, así como apoyar las giras médicas que desarrolla el personal sanitario en comunidades de la región. Además, podrá ser utilizada en la atención de beneficiarios del programa Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) y en actividades vinculadas a programas escolares de salud.

Durante el acto de entrega, el embajador Mattanya Cohen destacó que esta donación representa el primer resultado concreto del Memorando de Entendimiento suscrito recientemente entre Israel y Panamá, tras la visita oficial del presidente israelí Isaac Herzog al país.

“Este es un ejemplo de la cooperación y amistad que existen entre Israel y Panamá desde hace 78 años”, señaló el diplomático, quien además realizó su primera visita oficial al distrito de Pesé.

El programa también incluyó intervenciones del diputado Manuel Cohen, la alcaldesa de Pesé, Yecenia Alfonso, la doctora Yitzel Rodríguez y la diputada suplente Gumercinda Pérez Polo.

Al evento asistieron autoridades locales, líderes comunitarios, exbecarios de MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, representantes religiosos y miembros de distintos sectores de la provincia de Herrera.

Como parte de la ceremonia, se realizó una demostración del funcionamiento del sistema NUF Filtration, mostrando cómo esta tecnología puede proporcionar acceso a agua potable segura en áreas donde el suministro de agua tratada es limitado o enfrenta dificultades operativas.