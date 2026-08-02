Gas de 25 libras: Abarroterías y minisúper amenazan con suspender su venta

Un creciente malestar se ha apoderado de propietarios de tiendas, abarroterías y minisúper administrados por comerciantes asiáticos en Panamá, quienes aseguran estar siendo sancionados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) debido a presuntas irregularidades detectadas en el peso de los cilindros de gas de 25 libras.

Los comerciantes sostienen que las multas impuestas son injustas, ya que afirman que la responsabilidad sobre el contenido de los tanques recae en las empresas fabricantes y distribuidoras, y no en los establecimientos que únicamente comercializan el producto sellado.

El descontento ha escalado al punto de que varios pequeños empresarios han planteado suspender la venta de cilindros de gas de las marcas Tropigas y Panagas mientras se resuelve la situación.

“Acabo de salir de una reunión con unos paisanos y me están diciendo que van a dejar de vender tanques de gas Tropigas y Panagas porque se sienten inconformes y molestos. Ellos no tienen nada que ver con eso, ni siquiera tienen tiempo para estar sacándole gas a los tanques”, manifestó uno de los comerciantes en un video difundido en redes sociales.

Otro empresario cuestionó que los operativos se concentren en los puntos de venta y no en las plantas de llenado o en los distribuidores.

“Si quieren multar, tienen que ir directamente a la planta donde llenan el gas. Es ilógico que sancionen al pequeño comerciante. ¿Qué va a hacer el dueño del minisúper, sacarle el gas a un tanque sellado? Eso es imposible”, expresó.

Los comerciantes explican que los cilindros llegan sellados desde las plantas de distribución y que ellos únicamente los reciben para su venta al consumidor final, por lo que consideran que no tienen forma de verificar ni modificar el contenido de los envases.

Además de los operativos relacionados con los cilindros de gas, los propietarios también manifestaron preocupación por otras disposiciones de la Acodeco sobre el etiquetado de productos, que obliga a informar si un artículo es original, sucedáneo y su país de origen.

A juicio de los pequeños empresarios, esa responsabilidad también debería recaer en las empresas distribuidoras, que son quienes suministran los productos a los comercios.