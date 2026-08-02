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‘Spider-Man: Brand New Day’ rompe récord de taquilla y supera a ‘Avengers: Endgame’

Este masivo éxito comercial se atribuye a las valoraciones positivas de la crítica cinematográfica como al arraigado interés de la audiencia por el nuevo rumbo narrativo de Peter Parker.
Este masivo éxito comercial se atribuye a las valoraciones positivas de la crítica cinematográfica como al arraigado interés de la audiencia por el nuevo rumbo narrativo de Peter Parker. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/08/2026 10:25
La cinta sumó $72 millones en pases anticipados, rebasando también el registro previo de $60 millones que mantenía la propia Endgame en dicho rubro

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El Hombre Araña ha vuelto a hacer historia en la industria del cine comercial.

Según los reportes publicados por The Hollywood Reporter, la nueva entrega cinematográfica del superhéroe, titulada Spider-Man: Brand New Day, ha roto el récord absoluto del mayor día de estreno en la historia de la taquilla norteamericana tras recaudar la impresionante cifra de $168 millones durante su primer viernes en cartelera.

Con este resultado, la producción conjunta de Sony Pictures y Marvel Studios superó la marca histórica de $156,7 millones que ostentaba Avengers: Endgame desde 2019 durante su primer día inaugural.

De acuerdo con la información brindada por el medio especializado, el arrollador camino hacia este récord comenzó desde las funciones de preestreno del jueves.

La cinta sumó $72 millones en pases anticipados, rebasando también el registro previo de $60 millones que mantenía la propia Endgame en dicho rubro.

The Hollywood Reporter destacó que la abrumadora respuesta del público sobrepasó drásticamente las previsiones iniciales del estudio, el cual calculaba de manera más conservadora un debut de $195 millones a nivel doméstico y $465 millones a escala global para todo el fin de semana.

Como puntualizó el análisis de la revista, incluso esa proyección previa habría colocado al largometraje dentro del top 10 de los mejores estrenos de todos los tiempos, pero el desempeño real en las salas de cine ha dejado esa cifra completamente atrás.

Impulsada por una entusiasta recepción por parte de los espectadores, que le otorgaron una calificación perfecta de “A” en las encuestas de CinemaScore, la película dirigida por Destin Daniel Cretton perfila un primer fin de semana sin precedentes.

Basándose en los datos analizados por la publicación, Sony Pictures estima oficialmente una recaudación de $325 millones en Estados Unidos y Canadá para sus primeros tres días de exhibición.

Sin embargo, estimaciones de la competencia citadas por el mismo reporte sugieren que el filme encabezado por Tom Holland y Zendaya podría sobrepasar incluso la barrera de los $357,1 millones, disputando directamente el primer lugar histórico de estreno doméstico a la saga de los Vengadores y asegurando el desplazamiento de Spider-Man: No Way Home.

La cobertura de The Hollywood Reporter atribuye este masivo éxito comercial tanto a las valoraciones positivas de la crítica cinematográfica como al arraigado interés de la audiencia por el nuevo rumbo narrativo de Peter Parker.

La franquicia del Trepamuros reafirma de este modo su posición dominante en la taquilla mundial, consolidando a Spider-Man: Brand New Day como el fenómeno cinematográfico más grande del año y como un evento capaz de movilizar nuevamente a millones de espectadores a las salas.

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