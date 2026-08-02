‘Spider-Man: Brand New Day’ rompe récord de taquilla y supera a ‘Avengers: Endgame’

Impulsada por una entusiasta recepción por parte de los espectadores, que le otorgaron una calificación perfecta de 'A' en las encuestas de CinemaScore, la película dirigida por Destin Daniel Cretton perfila un primer fin de semana sin precedentes. Basándose en los datos analizados por la publicación, Sony Pictures estima oficialmente una recaudación de $325 millones en Estados Unidos y Canadá para sus primeros tres días de exhibición. Sin embargo, estimaciones de la competencia citadas por el mismo reporte sugieren que el filme encabezado por Tom Holland y Zendaya podría sobrepasar incluso la barrera de los $357,1 millones, disputando directamente el primer lugar histórico de estreno doméstico a la saga de los Vengadores y asegurando el desplazamiento de Spider-Man: No Way Home.La cobertura de The Hollywood Reporter atribuye este masivo éxito comercial tanto a las valoraciones positivas de la crítica cinematográfica como al arraigado interés de la audiencia por el nuevo rumbo narrativo de Peter Parker. La franquicia del Trepamuros reafirma de este modo su posición dominante en la taquilla mundial, consolidando a Spider-Man: Brand New Day como el fenómeno cinematográfico más grande del año y como un evento capaz de movilizar nuevamente a millones de espectadores a las salas.