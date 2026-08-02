Empresarios apuestan por las MiPymes: más de 200 emprendedores podrán formalizar sus empresas

La <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b> reafirmó su apuesta por el fortalecimiento del emprendimiento en el país con una estrategia enfocada en acompañar a las <b><a href="/tag/-/meta/mipyme">micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes)</a></b>, que <b>representan el 96% del tejido empresarial panameño</b>.A través de un artículo de opinión firmado por su presidente, <b>Aurelio Barría Pino</b>, el gremio destacó que ha pasado 'del diagnóstico a la acción', <b>impulsando iniciativas dirigidas a brindar herramientas, capacitación y acceso a instituciones que faciliten la creación y formalización de nuevos negocios</b>.Como parte de esta estrategia, la Cciap recordó que <b>en 2021 creó la categoría de Miembro Asociado Emprendedor, una iniciativa que permitió abrir las puertas del gremio a quienes apenas inician un proyecto empresarial</b> y no solo a compañías consolidadas.Asimismo, desde 2023 organiza el Congreso de Emprendimiento, un espacio orientado a respaldar a los emprendedores desde la concepción de una idea de negocio hasta su formalización y crecimiento. Este año se celebrará la cuarta edición del evento.En ese contexto, el próximo 5 de agosto la Cámara realizará el <b>Bootcamp para Emprendedores: De la Idea al Negocio</b>, en su sede, <b>donde espera reunir a más de 200 emprendedores panameños</b>.El programa incluirá capacitaciones sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, herramientas prácticas para emprender y orientación sobre los procesos necesarios para formalizar una empresa.Uno de los principales componentes del encuentro será la participación de diversas instituciones públicas y privadas que ofrecerán atención directa a los asistentes. Entre ellas figuran el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a>, el <a href="/tag/-/meta/municipio-de-panama">Municipio de Panamá</a>, el <a href="/tag/-/meta/municipio-de-san-miguelito">Municipio de San Miguelito</a>, el <a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</a>, la <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a>, la <a href="/tag/-/meta/ampyme-autoridad-de-la-micro-pequena-y-mediana-empresa">Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme)</a> y la <a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)</a></b>.De acuerdo con Barría, <b>esta articulación busca facilitar en un solo espacio los trámites y orientaciones que normalmente requieren los emprendedores</b> para poner en marcha sus negocios, fortaleciendo así la colaboración entre el sector público y privado.El presidente de la Cciap sostuvo que <b>el objetivo es consolidar un ecosistema donde emprender en Panamá no represente un proceso incierto, sino un camino acompañado</b> mediante mentorías, capacitación, acceso a financiamiento y una ruta clara hacia la formalidad.Barría enfatizó que formalizar un negocio permite acceder a créditos, establecer relaciones con clientes corporativos y abrir oportunidades en mercados internacionales. Añadió que <b>el crecimiento económico del país también depende del éxito de los emprendimientos</b>, por lo que la Cámara continuará impulsando iniciativas orientadas a generar empresas sostenibles y nuevos empleos.