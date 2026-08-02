Empresarios apuestan por las MiPymes: más de 200 emprendedores podrán formalizar sus empresas

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) reafirmó su apuesta por el fortalecimiento del emprendimiento en el país con una estrategia enfocada en acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan el 96% del tejido empresarial panameño.

A través de un artículo de opinión firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio destacó que ha pasado “del diagnóstico a la acción”, impulsando iniciativas dirigidas a brindar herramientas, capacitación y acceso a instituciones que faciliten la creación y formalización de nuevos negocios.

Como parte de esta estrategia, la Cciap recordó que en 2021 creó la categoría de Miembro Asociado Emprendedor, una iniciativa que permitió abrir las puertas del gremio a quienes apenas inician un proyecto empresarial y no solo a compañías consolidadas.

Asimismo, desde 2023 organiza el Congreso de Emprendimiento, un espacio orientado a respaldar a los emprendedores desde la concepción de una idea de negocio hasta su formalización y crecimiento. Este año se celebrará la cuarta edición del evento.

En ese contexto, el próximo 5 de agosto la Cámara realizará el Bootcamp para Emprendedores: De la Idea al Negocio, en su sede, donde espera reunir a más de 200 emprendedores panameños.

El programa incluirá capacitaciones sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios, herramientas prácticas para emprender y orientación sobre los procesos necesarios para formalizar una empresa.

Uno de los principales componentes del encuentro será la participación de diversas instituciones públicas y privadas que ofrecerán atención directa a los asistentes. Entre ellas figuran el Ministerio de Salud (Minsa), el Municipio de Panamá, el Municipio de San Miguelito, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Caja de Seguro Social (CSS), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

De acuerdo con Barría, esta articulación busca facilitar en un solo espacio los trámites y orientaciones que normalmente requieren los emprendedores para poner en marcha sus negocios, fortaleciendo así la colaboración entre el sector público y privado.

El presidente de la Cciap sostuvo que el objetivo es consolidar un ecosistema donde emprender en Panamá no represente un proceso incierto, sino un camino acompañado mediante mentorías, capacitación, acceso a financiamiento y una ruta clara hacia la formalidad.

Barría enfatizó que formalizar un negocio permite acceder a créditos, establecer relaciones con clientes corporativos y abrir oportunidades en mercados internacionales.

Añadió que el crecimiento económico del país también depende del éxito de los emprendimientos, por lo que la Cámara continuará impulsando iniciativas orientadas a generar empresas sostenibles y nuevos empleos.