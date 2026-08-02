Lamastus y Hacienda La Esmeralda triunfan en el XXX Best of Panama

Lamastus Family Estate conquistó el puntaje más alto de la XXX edición del reputado certamen Best of Panama (BOP), al alcanzar 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado. El resultado se dio tras una reñida final entre los ocho lotes clasificados en esta categoría, consolidando una vez más el posicionamiento de Panamá en el mapa mundial del café de especialidad. El certamen, organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), concluyó con un nivel técnico excepcional, registrando evaluaciones superiores a los 91 puntos en la categoría Varietales y por encima de los 93 puntos en las categorías Geishas.

Cuadro de ganadores

El máximo galardón de la competencia, el Campeón de la Copa Panamá —otorgado al productor que más puntos acumuló a lo largo del certamen—, fue para Hacienda La Esmeralda, de la familia Peterson. En las otras categorías principales, los primeros lugares quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Geisha Natural: El primer lugar fue para Finca Lérida (de María Antonela Amoruso) con 95.63 puntos, seguida por Hacienda La Esmeralda (95.50) en segundo lugar y Elida Estate de Lamastus Family Estate (95.25) en el tercero.

Geisha Lavado: Detrás de Lamastus Family Estate se ubicaron Finca Pergamino (Yaneth de Lucich) con 96.00 puntos en el segundo puesto, y Hacienda La Esmeralda con 95.25 puntos en el tercero.

Varietales: El triunfo correspondió a Altieri Specialty Coffee (familia Altieri) con 93.63 puntos. El segundo lugar fue para Hacienda La Esmeralda (92.63) y el tercero para Finca Santa Teresa, de Ezequiel Batista (92.38).

Orgullo

Wilford Lamastus, representante de Lamastus Family Estate y cofundador de la SCAP, no ocultó su emoción ante un triunfo que se definió por margen mínimo. “Estoy muy feliz. Los competidores son tan buenos y con cafés igualito a los de nosotros. Pero un cuarto de punto nos puso adelante. Son 30 años de SCAP y yo soy uno de los fundadores; me siento feliz con mi equipo, mi familia y mis colegas”, expresó Lamastus, quien calificó la competencia como una de las más exigentes del planeta. PRicardo Koyner, presidente de la SCAP, resaltó que la altísima puntuación general demuestra la consistencia técnica de los caficultores locales. “La última mesa tenía puntajes altísimos, todos arriba de 93 puntos en los Geishas, lo que demuestra que nuestro país tiene una calidad excepcional”, comentó Koyner.

Un jurado exigente

El certamen arrancó con 102 lotes que fueron evaluados durante la Cata Nacional e Internacional por un equipo de 46 jueces oficiales y 49 jueces invitados (entre ellos 10 prejueces nacionales y 39 internacionales). Esta 30.ª edición marcó además un hito histórico con la designación de Elen Fan, de nacionalidad china, como jueza principal del certamen, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el panel internacional del Best of Panama. Fan destacó la claridad sensorial de las muestras en mesa: “El Geisha lavado refleja el terroir único de Panamá y el Geisha natural es un café muy limpio, hermoso, que refleja ese terroir y, al mismo tiempo, muestra finos sabores del proceso. Nos dieron la oportunidad de probar los mejores cafés en una sola mesa”, puntualizó.

Próximos pasos

Tras el cierre del torneo, la SCAP enfoca sus esfuerzos en dos eventos clave del calendario cafetero internacional:

Subasta electrónica: Se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre, donde los lotes ganadores se ofrecerán a compradores e importadores de todo el mundo.

World of Coffee Panamá: Del 23 al 25 de octubre, la Ciudad de Panamá será la sede de esta cumbre global que reunirá a los principales actores de la industria cafetera internacional.