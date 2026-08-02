Lamastus y Hacienda La Esmeralda triunfan en el XXX Best of Panama

El certamen arrancó con 102 lotes que fueron evaluados durante la Cata Nacional e Internacional por un equipo de 46 jueces oficiales y 49 jueces invitados (entre ellos 10 prejueces nacionales y 39 internacionales).Esta 30.ª edición marcó además un hito histórico con la designación de Elen Fan, de nacionalidad china, como jueza principal del certamen, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el panel internacional del Best of Panama.Fan destacó la claridad sensorial de las muestras en mesa:<i><b>'El Geisha lavado refleja el terroir único de Panamá y el Geisha natural es un café muy limpio, hermoso, que refleja ese terroir y, al mismo tiempo, muestra finos sabores del proceso. Nos dieron la oportunidad de probar los mejores cafés en una sola mesa'</b></i>, puntualizó.