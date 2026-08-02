Mafia Filipina en Panamá: así operaba la estructura criminal

Conforme avanzaban las investigaciones, la Fiscalía detectó que la estructura no solo obtenía recursos mediante el narcotráfico, sino que presuntamente había desarrollado mecanismos para ocultar el origen del dinero.De acuerdo con el Ministerio Público, utilizaban actividades comerciales aparentemente legales para introducir recursos ilícitos dentro de la economía formal.Entre los negocios investigados figuran establecimientos comerciales, servicios y otras actividades económicas que presuntamente servían para dar apariencia de legalidad al dinero proveniente del tráfico de drogas.Además, los investigadores sostienen que familiares y personas cercanas figuraban como propietarios o administradores de algunas sociedades para ocultar a los verdaderos beneficiarios.