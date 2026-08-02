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¡La casa llena! Más de 700 personas corrieron para celebrar los 507 años de Panamá Viejo

La jornada inició a las 6:00 de la mañana con dos recorridos de 5 y 1 kilómetro, en los que participaron niños, jóvenes, adultos
La jornada inició a las 6:00 de la mañana con dos recorridos de 5 y 1 kilómetro, en los que participaron niños, jóvenes, adultos Ricardo González | La Estrella de Panamá
Por
Ricardo González
Especial para La Estrella de Panamá
  • 02/08/2026 14:54
Las actividades continuarán el próximo 15 de agosto con el tradicional desfile de bandas estudiantiles e independientes

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Más de 700 personas de todas las edades participaron este domingo en la carrera-caminata “Panamá Viejo Vive”, una actividad deportiva y familiar organizada como parte de las celebraciones por el 507 aniversario de la fundación de Panamá La Vieja, cuya fecha conmemorativa será el próximo 15 de agosto.

La jornada inició a las 6:00 de la mañana con dos recorridos de 5 y 1 kilómetro, en los que participaron niños, jóvenes, adultos mayores y corredores de élite de diferentes puntos del país.

El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, informó que las inscripciones superaron la meta inicial de 500 participantes y que finalmente más de 700 personas se dieron cita para formar parte de la actividad.

“El objeto de este evento es convertir la celebración en una actividad para toda la comunidad, combinando deporte, convivencia familiar y el valor histórico de uno de los principales sitios patrimoniales de Panamá”, manifestó Rodríguez.

El representante destacó que para la próxima edición la meta será alcanzar los 1,000 participantes, además de incrementar la asistencia de residentes de las comunidades de Panamá Viejo y Puente del Rey, por su cercanía con el sitio histórico.

De manera paralela a la carrera se desarrolló una feria familiar en el Complejo Monumental de Panamá La Vieja, donde quienes no participaron en la competencia disfrutaron de actividades recreativas, espacios para mascotas y una variada oferta de emprendimientos locales, lo que contribuyó a dinamizar la economía de la zona.

El evento contó con un amplio dispositivo de seguridad y el respaldo de la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), además de ambulancias y puestos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido.

Las actividades conmemorativas por los 507 años de Panamá La Vieja continuarán el próximo 15 de agosto con el tradicional desfile de bandas estudiantiles e independientes, que partirá desde la estatua Morelos hasta Puente del Rey.

Posteriormente, los días 29 y 30 de agosto, se realizará un festival artístico y gastronómico sobre la Vía Cincuentenario, a la altura de la rotonda de Panamá Viejo.

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