¡La casa llena! Más de 700 personas corrieron para celebrar los 507 años de Panamá Viejo

Más de 700 personas de todas las edades participaron este domingo en la carrera-caminata “Panamá Viejo Vive”, una actividad deportiva y familiar organizada como parte de las celebraciones por el 507 aniversario de la fundación de Panamá La Vieja, cuya fecha conmemorativa será el próximo 15 de agosto.

La jornada inició a las 6:00 de la mañana con dos recorridos de 5 y 1 kilómetro, en los que participaron niños, jóvenes, adultos mayores y corredores de élite de diferentes puntos del país.

El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, informó que las inscripciones superaron la meta inicial de 500 participantes y que finalmente más de 700 personas se dieron cita para formar parte de la actividad.

“El objeto de este evento es convertir la celebración en una actividad para toda la comunidad, combinando deporte, convivencia familiar y el valor histórico de uno de los principales sitios patrimoniales de Panamá”, manifestó Rodríguez.