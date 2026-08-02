¡La casa llena! Más de 700 personas corrieron para celebrar los 507 años de Panamá Viejo

Más de 700 personas de todas las edades participaron este domingo en la carrera-caminata 'Panamá Viejo Vive', una actividad deportiva y familiar organizada como parte de las celebraciones por el 507 aniversario de la fundación de Panamá La Vieja, cuya fecha conmemorativa será el próximo 15 de agosto.La jornada inició a las 6:00 de la mañana con dos recorridos de 5 y 1 kilómetro, en los que participaron niños, jóvenes, adultos mayores y corredores de élite de diferentes puntos del país.El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, informó que las inscripciones superaron la meta inicial de 500 participantes y que finalmente más de 700 personas se dieron cita para formar parte de la actividad.<i><b>'El objeto de este evento es convertir la celebración en una actividad para toda la comunidad, combinando deporte, convivencia familiar y el valor histórico de uno de los principales sitios patrimoniales de Panamá',</b></i> manifestó Rodríguez.